Summertime: cinque film da vedere prima di partire per le vacanze

approfondimento È tempo di vacanze con Sky Cinema Collection – Holidays Siamo nel pieno del periodo vacanziero per eccellenza. Dopo un anno decisamente complesso sotto molti punti di vista, è giunta l’ora di una meritata vacanza per riposarsi, staccare la spina, esplorare nuovi mondi. Sky Cinema Collection da sabato 15 a domenica 23 agosto proporrà per l’occasione più di 30 film che raccontano diversi aspetti dell’estate. Che voi siate amanti del mare o della montagna, del campeggio o degli hotel, del turismo d’arte o del relax più sfrenato, ecco qualche consiglio cinefilo per abbellire ulteriormente la vostra vacanza.

Il Sorpasso (1962) In molti pensano che sia la pellicola più rappresentativa di tutta la cinematografia di Dino Risi. In pochi ricordano quanto invece sia una cartolina perfetta per descrivere lo spirito italiano di far festa il 15 di agosto. Il sorpasso è un gioiello, un capolavoro senza tempo ancora oggi studiato nelle università e nelle scuole di cinema italiane e internazionali. Un romanzo di formazione che lascia senza parole per il gusto agrodolce del finale e per la potenza emotiva espressa dai due interpreti protagonisti (eccellente la coppia formata da Vittorio Gassman e Jean-Louis Trintignant). Le città sono deserte, le spiagge affollate. A Ferragosto è vietato studiare, bisogna solo pensare a divertirsi. Questo il motto del mitico Bruno Cortona che, tuttavia, non sarà privo di conseguenze. Per chi ha voglia di festeggiare lontano dalla città.

Sapore di mare (1983) Lo si potrebbe definire l'antesignano estivo della serie di Vacanze di Natale. Alla regia c’è Carlo Vanzina, gli interpreti sono Christian De Sica e Jerry Calà. Sapore di mare è diventato nel tempo un vero e proprio cult, grazie alla capacità di raccontare gli amori giovanili, la voglia di libertà e gli eccessi delle vacanze sulle coste della Versilia. Colonna sonora d’eccezione per un film tutto da gustare sotto l’ombrellone. Per gli amanti della spiaggia.

Mangia prega ama (2010) L’estate è anche un ottimo momento per viaggiare, scoprire nuove città, conoscere nuove culture e nuove persone, isolarsi dal mondo per ritrovare se stessi. Questo è quello che accade alla protagonista del delizioso Mangia prega ama, dove Julia Roberts partirà per un viaggio cercando di lasciarsi alle spalle un divorzio piuttosto doloroso. Roma, Napoli, Bali e l’India saranno le mete del suo peregrinare, in un viaggio sensoriale tutto da vivere, tra colori, sapori e bellezze naturalistiche mozzafiato. Per turisti esploratori.

Grand Hotel Excelsior (1982) Certo, il Grand Budapest Hotel di Wes Anderon è ben più famoso, ma nel Grand Hotel Excelsior di Castellano e Pipolo tutti prima o poi abbiamo desiderato di mettere piede. Le vacanze e l’albergo di lusso sono un sogno che coviamo costantemente, se in aggiunta ci inseriamo un parterre ricchissimo di comici italiani come Carlo Verdone, Diego Abatantuono ed Enrico Montesano, tutti capitanati da un direttore d’eccezione interpretato da Adriano Celentano, allora si tratta davvero di un invito a nozze. Per chi ama essere servito e riverito