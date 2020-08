È tempo di vacanze con Sky Cinema Collection – Holidays

Oltre trenta i film in programmazione, tutti disponibili (a eccezione di Parto con mamma e Mi presenti i tuoi?) anche On Demand assieme ad alcuni titoli direttamente da Premium Cinema, come ad esempio Sharm El Sheikh – Un’estate indimenticabile (dal 19 agosto). Una selezione eccezionale in grado di raccontare le vacanze e l’estate sotto ogni punto di vista: gli amori, le avventure, le illusioni, le fughe… e tutto il resto.

Anche per gli amanti del cinema arriva il tempo delle vacanze. E quest’estate il via ufficiale lo dà il canale 303 di Sky che per l’occasione da sabato 15 a domenica 23 agosto si trasforma in Sky Cinema Collection – Holidays .

approfondimento

Da "Sapore di mare" a "Vacanze di Natale", i film di Carlo Vanzina

Fra le pellicole che ci faranno sognare non è possibile non citare cult come Sapore di mare, la commedia diretta dal compianto Carlo Vanzina con protagonisti Jerry Calà e Christian De Sica (a cui segue anche Sapore di mare 2 – Un anno dopo con Massimo Ciavarro e Isabella Ferrari), o Il sorpasso di Dino Risi, capolavoro che vede assieme sullo schermo due talenti eccezionali come Vittorio Gassman e Jean-Louis Trintignant.



Ma non c’è solo il cinema italiano: Sky Cinema Collection – Holidays manderà in onda anche numerosi successi internazionali, come Mangia, prega, ama, con Julia Roberts impegnata in una viaggio da sogno attraverso Italia, India e Indonesia, o come Mi presenti i tuoi?, sequel di Ti presento i miei in cui Ben Stiller parte a bordo di un lussuoso camper per presentare i genitori Dustin Hoffman e Barbra Streisand al temuto suocero Robert De Niro.

Preparatevi a una vacanza tutta speciale: si parte per un viaggio cinematografico indimenticabile, a partire dal 15 agosto sul canale 303 di Sky.