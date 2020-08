Si accende Sky Cinema per te, con il meglio dei film italiani

È sempre più una “estate italiana” e per celebrare le eccellenze del nostro paese anche in campo cinematografico, Sky propone per tutti i suoi clienti un nuovo canale temporaneo – Sky Cinema per te – tutto dedicato al cinema italiano , disponibile senza costi aggiuntivi da mercoledì 12 agosto a giovedì 17 settembre , anche sul digitale terrestre e con una collezione on demand con una selezione di oltre 50 titoli.

Tra commedia all'italiana e cinema d'autore

Su Sky Cinema per te, per tutto il periodo, andranno in onda alcuni tra i più grandi film italiani: non mancheranno, ad esempio, i grandi classici della commedia all’italiana, come quelli con Totò tra cui “Signori si nasce” e “47 morto che parla”, la coppia Loren-Mastroianni in “Ieri, oggi, domani” e “Matrimonio all’italiana”, “Il medico della mutua” e “Il marito” con Alberto Sordi, “I mostri” e “Il sorpasso” con Vittorio Gassman. Ancora classici con la Trilogia del dollaro e la Trilogia del tempo di Sergio Leone, “Cadaveri eccellenti” di Francesco Rosi, “Il conformista” e “Novecento” di Bernardo Bertolucci, “Il giardino dei Finzi Contini” di Vittorio De Sica, “Milano calibro 9” di Fernando Di Leo.

Presenti anche alcuni dei film d’autore che hanno ricevuto riconoscimenti non soltanto in patria ma anche sulla scena internazionale: dal film Premio Oscar® “La Grande Bellezza (versione integrale)” di Paolo Sorrentino a “Favolacce” dei fratelli D’Innocenzo, vincitori dell’Orso d’Argento per la miglior sceneggiatura, insieme ai film più premiati agli ultimi David e Nastri d’Argento, come “Pinocchio” di Matteo Garrone, “Il traditore” di Marco Bellocchio e “Hammamet” di Gianni Amelio