Film stasera in TV da non perdere oggi, martedì 11 agosto

La guida ai film che andranno in onda stasera, martedì 11 agosto, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera, in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

FILM COMMEDIA DA VEDERE STASERA IN TV

Duplex - Un appartamento per tre, ore 21:00 su Sky Cinema Uno

Una divertente commedia di Denny DeVito con Ben Stiller e Drew Berrymore. Una giovane coppia di sposi trova la casa dei sogni, ma la deve condividere con un’anziana dispettosa e diabolica. Un film per tutta la famiglia per una serata di relax con Sky.

Nevermind - Strano, ma vero, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Una commedia del nonsense a episodi, diretta da Eros Puglielli. Nel cuore di Roma, si intrecciano le storie grottesche di cinque personaggi: un cuoco, una babysitter, un imprenditore, uno psicologo e un avvocato.

Vizio di forma, ore 21:14 su Premium Cinema 2

Adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo scritto da T. Pynchin. Regia di P. Anderson, con R. Witherspoon e J. Phoenix. Nella Los Angeles del 1970 un investigatore privato con il vizio dell’alcool viene coinvolto in uno strano caso.

Sabato domenica e venerdì, ore 21:15 su Premium Cinema 3

Commedia italiana del 1979 in tre episodi e con un cast d’eccezione, composto da Milena Vukotic, Barbara Bouchet, Michele Placido, Edwige Fenech e Adriano Celentano. Regia di Sergio Martino.

FILM BIOGRAFICI DA VEDERE STASERA IN TV

Il peccato - Il furore di Michelangelo, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Biopic su Michelangelo diretto da Andrei Konchalovsky con Alberto Testone. Il lato inedito dell’artista italiano, il suo genio e la follia vengono raccontati nel momento in cui l’artista è alle prese con due celebri opere tra Firenze e Roma.

FILM WESTERN DA VEDERE STASERA IN TV

Arriva un cavaliere libero e selvaggio, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Film western diretto da Alan J. Pakula con James Caan, Jane Fonda e Jason Robards. Un avido capitalista senza scrupoli prende di mira una fattoria. La sua proprietaria farà di tutto per difendere i suoi beni dal malintenzionato.

FILM D’ANIMAZIONE DA VEDERE STASERA IN TV

Kung Fu Panda 2, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Torna in TV il panda più famoso del cinema con una nuova avventura da affrontare a colpi di kung fu. Il guerriero dragone Po dovrà fare i conti con il suo passato per ottenere un incredibile e sconosciuto potere.

FILM D’AZIONE DA VEDERE STASERA IN TV

The Adventurers - Gli avventurieri, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Film d’azione con Jean Reno e Andy Lau. Il detective più famoso della Francia è sulle tracce di tre ladri che sono riusciti a mettere a segno il colpo del secolo.

City of Crime, ore 21:15 Sky Cinema Uno +24

Film d’azione con Chadwick Boseman, J.K. Simmons e Sienna Miller. Un detective di New York decide di ricorrere a una soluzione estrema per catturare dei criminali in fuga: chiudere tutti i ponti di Manhattan.

FILM THRILLER DA VEDERE STASERA IN TV

The Final Cut, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Un fanta-thriller con Robin Williams che porta sullo schermo il volto inquietante della tecnologia. In una società del futuro, un chip viene impiantato nel cervello per registrare tutti i ricordi, con risvolti negativi.

Widows - Eredità criminale, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Thriller diretto da Steve McQueen, con Michelle Rodriguez, Viola Davis, Colin Farrell e Liam Nelson. Quattro uomini vengono uccisi mentre tentano una rapina. Le quattro vedove porteranno a termine la missione.

FILM DRAMMATICI DA VEDERE STASERA IN TV

Lontano dal passato, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Un intenso dramma sentimentale con Sam Shepard, Eric Roberts e Sissy Spacey. Nel corso della Seconda Guerra Mondiale, una centralinista texana, divorziata e con due figli, inizia una relazione con un marinaio in congedo.

Wildlife, ore 21.15 su Sky Cinema Due +24

Un dramma di formazione con Jake Gyllenhaal e Carry Mulligan, ambientato nel 1960. Il giovane Joe, appena sedicenne, scopre l’amara verità sulla crisi del matrimonio dei suoi genitori, proprio mentre il padre è lontano.

FILM HORROR DA VEDERE STASERA IN TV

Final destination 2, ore 21:14 su Premium Cinema 1

Secondo capitolo della saga diretta da D. Ellis. Prima di partire per un weekend con degli amici, Kimberly Corman ha la premonizione di un terribile incidente. Riuscirà a ingannare la morte?

FILM D’AVVENTURA DA VEDERE STASERA IN TV

Hunger games - la ragazza di fuoco, ore 21:15 su Premium Cinema 1 +24

Secondo capitolo della saga diretta da F. Lawrence con l’attrice Jennifer Lawrence. Dopo aver vinto gli Hunger Games ed essere rimasti entrambi in vita, Katniss e Peeta diventano i simboli della rivoluzione.

I PROGRAMMI IN CHIARO

Sorelle, ore 21:25 su Rai 1

5° episodio della prima stagione della fiction italiana. A causa di un brutto incidente, Giulio ha bisogno di una trasfusione di sangue: è così che viene scoperto che il piccolo non è il figlio di Roberto, ma di un altro uomo con cui Elena ha avuto una relazione.

Squadra Speciale Cobra 11, ore 21:20 su Rai 2

In prima visione TV, due nuovi episodi con la squadra speciale di investigatori. Semir e Paul indagano sulla morte di un gioielliere a seguito di una rapina.

Lo show dei record, ore 21:21 su Canale 5

Gerry Scotti conduce lo show dei record e delle sfide impossibili, per una serata all’insegna dell’emozione e dell’adrenalina.

Chicago P.D., ore 21:20 su Italia 1

In prima visione TV arrivano sul piccolo schermo le nuove indagini della squadra di investigatori. Le scoperte sull’omicidio del fidanzato di Burgess riveleranno delle inquietanti verità.

Il secondo tragico Fantozzi, ore 21:27 su Rete 4

Il comico più amato di sempre si ritrova ancora una volta a far fronte a una serie di situazioni tragicomiche tra Montecarlo e Genova.

In onda, ore 20:35 su La7

Una nuova puntata con il programma di approfondimento condotto da David Parenzo e Luca Talese.

Bed and Breakfast, ore 21:30 su Tv8

Commedia del 2010 con Dean Cain e Juliana Paes. Jake Sullivan e Ana Villanova ereditano un piccolo bed and breakfast nei pressi della zona dei vigneti in California. Ne nasce una battaglia legale che porterà a interessanti novità nella vita di entrambi.

Il tredicesimo guerriero, ore 21:25 su Nove

Film d’azione del 1999 diretto da John McTiernan, con Omar Sharif e Antonio Banderas. L’esiliato Ahmad si imbatte in un gruppo di vichinghi e decide di aiutarli, suo malgrado, nella lotta contro i crudeli Wendol.