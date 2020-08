City of Crime: action movie con caccia all’uomo

Lunedì 10 agosto alle 21.15 arriva in prima visione su Sky Cinema Uno “City of Crime”, un film d’azione che promette di tenere incollati allo schermo. Con Chadwick Boseman, Sienna Miller, J.K. Simmons e Taylor Kitsch, preparatevi a un concentrato di action pura

Lunedì 10 agosto alle 21.15 arriva in prima visione su Sky Cinema Uno il film d’azione City of Crime, appuntamento imperdibile per chiunque nelle vene abbia più adrenalina che sangue.

Una pellicola d’azione degna di questo genere e di questo nome che vi terrà incollati allo schermo. Con Chadwick Boseman (Black Panther), Sienna Miller, J.K. Simmons e Taylor Kitsch, racconta di una caccia all’uomo che diventa epocale.

Il detective Andre Davis, affiancato dall'agente della narcotici Frankie Burns, deve catturare due criminali. Non due ladruncoli qualsiasi ma due assassini che nella fuga hanno ucciso a sangue freddo alcuni agenti di polizia in seguito a un furto.