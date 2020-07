Film stasera in TV da non perdere oggi, venerdì 31 luglio

La guida ai film che andranno in onda stasera, venerdì 31 luglio, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera, in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Total Recall – Atto di forza, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Colin Farrell e Kate Beckinsale nel remake del celebre action tratto da un racconto di Philip K. Dick. Un uomo si sottopone a un esperimento per inserire nella propria mente i ricordi di esperienze mai vissute.

Film biopic da vedere stasera in TV

Migliori nemici, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Sam Rockwell e Taraji P. Henson in un’incredibile storia vera. Un’attivista afroamericana è chiamata a confrontarsi sulla segregazione razziale nelle scuole con il leader del KKK.

Film sportivi da vedere stasera in TV

Rocky, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Primo film della saga con protagonista Sylvester Stallone. Rocky si allontana dai bassifondi grazie al ring, sfidando il campione Apollo Creed.

Film d’animazione da vedere stasera in TV

Il principe d’Egitto, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Kolossal d’animazione che racconta la storia di Mosé, scelto da Dio per liberare il popolo ebraico dalla schiavitù.

Film horror da vedere stasera in TV

Dal tramonto all’alba, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Film scritto da Quentin Tarantino, che recita nella pellicola, insieme con George Clooney e Harvey Keitel. Due criminali in fuga rapiscono una famiglia e si ritrovano in un particolare bar. Di notte tutti gli avventori si trasformano in creature mostruose.

Film thriller da vedere stasera in TV

Un colpo perfetto, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Michael Caine e Demi Moore in un thriller nella Londra degli anni ’60. Un addetto alle pulizie e una manager insoddisfatta si allenano per riuscire a derubare la multinazionale per cui lavorano.

Io sono vendetta, ore 21:15 su Premium Cinema 1 +24

John Travolta in un action-thriller che lo vede nei panni di un uomo distrutto. Un assassino ha ucciso sua moglie e lui decide di farsi giustizia da solo.

Film romantici da vedere stasera in TV

Hemingway & Gellhorn, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Nicole Kidman e Clive Owen in un film che racconta la storia d’amore tra il celebre scrittore e la giornalista Martha Gellhorn, sullo sfondo della guerra civile spagnola.

Crazy, Stupid, Love, ore 21:15 su Premium Cinema 2

Cal Weaver crolla quando la moglie chiede il divorzio. Si affida a Jacob Palmer per riconquistarla. Questi è un playboy in fase di cambiamento.

Film drammatici da vedere stasera in TV

La stanza di Marvin, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Meryl Streep, Leonardo DiCaprio, Diane Keaton e Robert De Niro in un dramma molto toccante. Dopo essere stata colpita da una grave malattia, una donna prova a riallacciare il proprio legame con la sorella.

Il ladro di giorni, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Riccardo Scamarcio è Vincenzo, uscito di prigione e pronto a riallacciare i rapporti con suo figlio durante un viaggio dal nord fino in Puglia.

La conseguenza, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Keira Knightley, Alexander Skarsgard e Jason Clarke in una love story proibita. Nella Germania del Dopoguerra, la moglie di un ufficiale britannico si innamora di un vedovo tedesco.

Film comici da vedere stasera in TV

Se son rose, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Leonardo Pieraccioni dirige e interpreta una commedia su un eterno Peter Pan. Un 50enne è costretto dalla figlia a riallacciare i rapporti con tutte le sue ex.

Classe Z, ore 21:15 su Premium Cinema 3

La scuola riparte ma con una novità. I ragazzi turbolenti vengono tutti riuniti in una classe a parte. Una sezione speciale.

Film catastrofici da vedere stasera in TV

Dante’s Peak – La furia della montagna, ore 21:15 su Premium Cinema 1

Uno studioso scopre che un vulcano sta per eruttare, mettendo in pericolo una città. Gli viene però impedito di dare l’allarme.

I programmi in chiaro

I migliori anni, ore 21:25 su Rai 1

Il meglio delle otto puntate con il meglio delle otto edizioni del programma condotto da Carlo Conti.

Il gioco oscuro della seduzione, ore 21:20 su Rai 2

Stephanie è la madre di due figli e, durante la separazione dal marito, intraprende una breve relazione con un ragazzo incontrato in un locale, proprio come la protagonista di uno dei suoi romanzi.

La Grande Storia – Propaganda il grande racconto della Guerra, ore 21:20 su Rai 3

Gli Stati Uniti vietano a reporter e giornalisti l’accesso alla zona di guerra.

Lo show dei record, ore 21:20 su Canale 5

Gerry Scotti conduce l’edizione italiana dello show dei record, con sportivi e non pronti a superare i propri limiti.

Alibi.com, ore 21:30 su Italia 1

Greg è a capo di una società che si occupa di creare alibi perfetti per coprire le bugie e i tradimenti dei suoi clienti.

Sorvegliato speciale, ore 21:25 su Rete 4

Drumgoole è il direttore del carcere nel quale è detenuto Frank Leone, giunto quasi al termine della pena. Il direttore però nutre un odio tremendo per lui.

Senti chi parla, ore 21:15 su La7

Mollie è stata l’amante di un uomo sposato, dal quale ha avuto un bambino. Si ritroverà in qualche modo a crescerlo al fianco di un tassista che sogna di fare il pilota.

X-Factor, ore 21:30 su Tv8

Una maratona che fa rivivere i momenti migliori delle ultime otto edizioni del talent show.

I migliori Fratelli di Crozza, ore 21:25 su Nove

Il meglio della satira di Maurizio Crozza, che propone i suoi personaggi, raccontando l’Italia di oggi.