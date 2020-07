Film stasera in TV da non perdere oggi, lunedì 20 luglio

La guida ai film che andranno in onda stasera, lunedì 20 luglio, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera, in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film romantici da vedere stasera in TV

Yesterday, ore 21:15 su Sky Cinema Uno e alle 21:45 su Sky Cinema Collection

Danny Boyle dirige una commedia romantica scandita dalle note dei Beatles. Dopo un blackout planetario, il mondo sembra aver dimenticato i Beatles. Tutti, tranne un giovane cantautore che diventerà ben presto una star con i loro successi.

Film thriller da vedere stasera in TV

Zero Dark Thirty, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Kathryn Bigelow dirige Jessica Chastain, raccontando la storia delle lunghissime indagini che hanno portato alla morte di Osama Bin Laden.

Film fantasy da vedere stasera in TV

Viaggio nell’isola dei dinosauri, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Un mondo segreto e minaccioso incornicia un’avventura fantastica. Un aeroplano attraversa un varco spazio-temporale, ritrovandosi su un’isola abitata da animali preistorici.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Charlie’s Angels: più che mai, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Cameron Diaz, Lucy Liu e Drew Barrymore nel sequel del film ispirato dalla celebre serie televisiva. La tre detective devono trovare due anelli al titanio, contenenti informazioni top secret.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Il giocatore, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Matt Damon, Edward Norton e John Malkovich in un film che ruota intorno al poker e alla dipendenza dal gioco. Un giovane studente universitario gioca e perde tutti i propri risparmi. Il richiamo del gioco però non gli consentirà di proseguire con la propria vita.

La foresta dei sogni, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Gus Van Sant dirige Matthew McConaughey in un dramma sulla vita e la morte. Due uomini si incontrato in una misteriosa foresta in Giappone. Entrambi sono profondamente segnati dalla vita.

La Favorita, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Olivia Colman nell’acclamato film di Lanthimos. Una regina, inadatta a regnare, si ritrova al centro delle attenzioni di due donne, pronte a tutto per il potere.

Film comici da vedere stasera in TV

Sai che c’è di nuovo?, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Madonna e Rupert Everett in una commedia che vede lei come una maestra di yoga e lui come un giardiniere gay. Sono amici per la pelle ma una notte fanno sesso. Lei resterà incinta, cambiando il loro rapporto.

Mia moglie per finta, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Adam Sandler e Jennifer Aniston in una brillante commedia. Un chirurgo seduce le donne indossando una fede finta e inventando inesistenti crisi coniugali. Di colpo si ritroverà a dover inventare un’ex moglie dal nulla, andando in vacanza insieme per conquistare una donna che gli piace realmente.

Boris – Il film, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Film che rappresenta il sequel della nota serie TV. Un ambizioso regista televisivo ha la possibilità di cimentarsi con il cinema ma non mancheranno gli imprevisti.

Ti va di ballare?, ore 21:14 su Premium Cinema 2

Antonio Banderas è un insegnante di danza classica e in questo film, ispirato a una storia vera, porterà il suo sapere in una scuola di periferia, ricca di ragazzi difficili. I due mondi di mescoleranno.

Onda su onda, ore 21:15 su Premium Cinema 3

Rocco Papaleo dirige e interpreta questa commedia. Due artisti incompresi cercano una via d’uscita dalla propria solitudine esistenziale.

Film sui supereroi da vedere stasera in TV

Hulk, ore 21:15 su Premium Cinema 1

Eric Bana veste i panni di uno dei miti della Marvel: Hulk. Lo scienziato Bruce Banner viene colpito dai raggi gamma durante un esperimento, tramutandosi in una creatura guidata unicamente dalla rabbia.

Film d’avventura da vedere stasera in TV

Pokemon: Detective Pikachu, ore 21:15 su Premium Cinema 1 +24

Primo film sui Pokemon realizzato in live action. Il giovane Tim si unisce al detective Pikachu per far luce sulla misteriosa scomparsa di suo padre.

I programmi in chiaro

Il giovane Montalbano, ore 21:25 su Rai 1

Nuovo episodio della serie prequel de “Il Commissario Montalbano”, dal titolo “Morte in mare aperto”. Le nozze si avvicinano ma i preparativi, ancora una volta, vengono interrotti da un nuovo caso.

Made in Sud, ore 21:20 su Rai 2

Programma che propone il meglio della comicità meridionale, in un programma condotto da Stefano De Martino e Fatima Trotta.

Desconocido – Resa dei conti, ore 21:20 su Rai 3

Carlos, diretto in banca dove lavora, è costretto a una deviazione per accompagnare i suoi figli a scuola. Una telefonata misteriosa lo avverte che a bordo è stata piazzata una bomba.

Finalmente la felicità, ore 21:21 su Canale 5

Un insegnante di musica vede la propria vita sconvolta dall’arrivo di una misteriosa sorellastra sudamericana.

La mummia – La tomba dell’imperatore Dragone, ore 21:30 su Italia 1

La famiglia di esploratori O’Connell è ancora una volta alle prese con una mummia di 2000 anni, che minaccia il mondo con il suo malvagio piano.

Quarta repubblica, ore 21:25 su Rete 4

Programma condotto da Nicola Porro, che fronteggia i temi d’attualità, tra politica, economia e cronaca.

Eden – Un pianeta da salvare, ore 21:15 su La7

Un programma che mostra le bellezze del nostro pianeta e spiega in che modo lo si sta distruggendo.

Chloe – Tra seduzione e inganno, ore 21:30 su Tv8

Catherine e David sono una coppia perfetta, a prima vista. Sono felicemente sposati ma i sospetti di lei la spingono ad assoldare una escort per metterlo alla prova.

Breakdown – La trappola, ore 21:25 su Nove

Una coppia ha deciso di cambiare lavoro, trasferendosi in California. Una gang, credendo siano ricchi, rapisce lei e chiede un riscatto impossibile da pagare al marito.