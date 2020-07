Festival del Cinema di Venezia 2020, i classici fuori Mostra

Le parole di Alberto Barbera, direttore della Mostra di Venezia

“Il crescente successo della sezione Venezia Classici, che ha fatto registrare la massima partecipazione di spettatori nel corso dell’ultima edizione della Biennale Cinema, conferma l’esistenza di un pubblico fortemente interessato alla riproposta di film classici del patrimonio storico mondiale.

La possibilità di vedere o rivedere opere che hanno segnato lo sviluppo del linguaggio e dell’estetica della Settima Arte costituisce un’occasione preziosa per il pubblico in generale, mentre si arricchisce di contenuti formativi per gli studenti in particolare.

Nasce da queste considerazioni l’idea di una rassegna dal titolo Classici fuori Mostra, che si propone come un appuntamento inteso a prolungare nel tempo il piacere della visione che un festival si limita ad offrire nell’arco di pochi giorni.

La rassegna era già stata annunciata e avrebbe dovuto aver luogo presso il Cinema Rossini di Venezia nel periodo compreso fra marzo e maggio 2020, ma la chiusura imposta dalle condizioni sanitarie del Paese ne ha impedito la realizzazione. L’identico programma viene riproposto ora nell’Arena Giardini che La Biennale ha allestito per il periodo estivo, in preparazione della 77. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica, in programma dal 2 al 12 settembre. Ogni venerdì e sabato, a cominciare dal 24 luglio per finire domenica 30 agosto, si potranno vedere capolavori del passato accuratamente restaurati e proiettati nelle migliori condizioni possibili, in versione originale con sottotitoli in italiano.

La selezione è stata effettuata fra le più recenti operazioni di restauro condotte dalle principali cineteche e società di produzione di tutto il mondo, con l’intento di avvicinare il pubblico contemporaneo a film che hanno segnato la storia del cinema e continuano a ispirare il lavoro di molti cineasti del presente. Per tutti, ci auguriamo, sarà l’occasione di scoprire, o riscoprire, il fascino inesausto di opere che, al di là delle barriere del tempo, continuano a dialogare con la nostra sensibilità e le nostre emozioni”.