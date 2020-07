Sky Cinema rende omaggio a Mattia Torre

Per ricordare il geniale sceneggiatore e regista scomparso un anno fa, Sky Cinema Uno dedica la programmazione di domenica 19 giugno ad alcuni dei suoi lavori più amati, da Figli a Boris - Il film. Tutti i titoli saranno disponibili anche su NOW TV e On Demand



Molto spesso ci dimentichiamo di quanto gli sceneggiatori siano fondamentali, tanto al cinema quanto in tv, e ci limitiamo a ricordare a memoria solamente i nomi di registi e attori. Mattia Torre, che pure ha diretto due film, ma si è fatto conoscere soprattutto per il suo lavoro di autore, è uno dei pochi in Italia a costituire un’eccezione, il che non ci dovrebbe stupire, data l'influenza del suo lavoro. In occasione del primo anniversario della sua morte, Sky Cinema Uno ha pensato di rendergli omaggio dedicandogli la programmazione di domenica 19 luglio, con la messa in onda di alcuni dei suoi lavori più amati. Tutti i titoli saranno disponibili anche su NOW TV e On Demand all'interno della collezione Omaggio a Mattia Torre.



approfondimento Mattia Torre, una vita in 10 foto L'omaggio prenderà il via alle 12.25 con Dov'è Mario?, mini-serie nata da un'idea di Corrado Guzzanti e scritta assieme a Torre. Nei quattro episodi in onda su Sky Cinema Uno, Guzzanti interpreta Mario Bambea, un intellettuale di sinistra caduto in disgrazia, che in seguito a un incidente lascia spazio a un ingombrante alter ego, il comico Bizio Capoccetti, il quale ottiene un inaspettato successo grazie al suo umorismo di bassa lega. Alle 15.25 tocca agli otto episodi della serie La linea verticale, interpretata da Valerio Mastandrea e tratta dall'omonimo romanzo di Mattia Torre, in cui l'autore racconta con toni satirici e surreali la sua esperienza ospedaliera nel reparto di urologia oncologica. Alle 19 è la volta del più recente lavoro da sceneggiatore di Torre, Figli (FOTO), diretto da Giuseppe Bonito e con protagonisti Valerio Mastandrea e Paola Cortellesi. I due interpretano Nicola e Valeria, felicemente sposati e con una figlia di sei anni. Tutto procede per il meglio… almeno fino all’arrivo del secondogenito, che sconvolge tutti gli equilibri del nucleo familiare. Il film è stato protagonista ai Nastri d'Argento 2020, dove ha portato a casa i premi per Miglior commedia, Miglior attore in una commedia e Miglior attrice in una commedia.