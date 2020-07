Film stasera in TV da non perdere oggi, domenica 19 luglio

La guida ai film che andranno in onda stasera, domenica 19 luglio, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera, in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film comici da vedere stasera in TV

Boris – Il film, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Film che rappresenta il sequel della nota serie TV. Un ambizioso regista televisivo ha la possibilità di cimentarsi con il cinema ma non mancheranno gli imprevisti.

Spia per caso, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Action comedy con protagonista Jackie Chan. Un venditore squattrinato scopre d’essere il figlio di una coppia di spie. Decolla così verso spericolate avventure.

Anything Else, ore 21:14 su Premium Cinema 2

Woody Allen dirige Christina Ricci e Danny DeVito. Divertente commedia sulla fragilità dei rapporti umani.

2 single a nozze – Wedding crashers, ore 21:15 su Premium Cinema 3

Due single non fanno altro che imbucarsi ai matrimoni di perfetti sconosciuti, provando a rimorchiare. Un giorno però uno dei due si innamorerà e, bugia dopo bugia, tutto cambierà di colpo.

Film drammatici da vedere stasera in TV

La Favorita, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Olivia Colman nell’acclamato film di Lanthimos. Una regina, inadatta a regnare, si ritrova al centro delle attenzioni di due donne, pronte a tutto per il potere.

Aspromonte, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Omaggio alla Calabria in un film ambientato negli anni ’50, che vede gli abitanti di un borgo unirsi per costruire una strada.

Heart of the Sea – Le origini di Moby Dick, ore 21:15 su Premium Cinema 1 +24

Adattamento cinematografico del romanzo di N. Philbrick, ispirato alla storia vera del drammatico viaggio della baleniera Essex.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Fast & Furious 8, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Ottavo capitolo della celebre saga. Il primo senza Paul Walker. Un’affascinante dark lady sembra essere riuscita a spingere Dom a tradire la propria famiglia.

Red Zone – 22 miglia di fuoco, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Mark Wahlberg e John Malkovic in un film che vede un gruppo di paramilitari americani scortare un informatore asiatico. Questi conosce dati top secret e la sua vita è in serio pericolo.

L’uomo con i pugni di ferro, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Un kung fu movie presentato da Quentin Tarantino, con protagonista Rza, affiancato da Russell Crowe, Lucy Liu e David Batista. Ambientato nella Cina del XIX secolo. Un fabbro viene coinvolto in una sanguinaria guerra tra clan, perdendo le proprie mani, ma non la voglia di combattere.

Film d’animazione da vedere stasera in TV

Sinbad – La leggenda dei sette mari, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Il leggendario pirata Sinbad deve fronteggiare la terribile dea Eris, così da poter recuperare un prezioso libro e salvare la vita di Proteo.

Film horror da vedere stasera in TV

Hole – L’abisso, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Nella campagna irlandese un bambino manifesta strani comportamenti. Il tutto dopo essersi imbattuto in una misteriosa voragine nel bosco.

Film romantici da vedere stasera in TV

Tentazioni (ir)resistibili, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Mark Ruffalo, Gwyneth Paltrow e Tim Robbins in una commedia sul mondo delle dipendenze. Tre uomini entrano in comunità per guarire dalle loro pulsioni incontrollabili.

Film thriller da vedere stasera in TV

City of Lies – L’ora della verità, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Johnny Depp e Forest Whitaker in un thriller che scava a fondo in un duplice mistero nella storia del rap: le morti di Notorious B.I.G. e Tupac Shakur.

Film d’avventura da vedere stasera in TV

Pokemon: Detective Pikachu, ore 21:15 su Premium Cinema 1

Primo film sui Pokemon realizzato in live action. Il giovane Tim si unisce al detective Pikachu per far luce sulla misteriosa scomparsa di suo padre.

I programmi in chiaro

Non dirlo al mio capo, ore 21:25 su Rai 1

Primo episodio della seconda stagione, dal titolo “Omnia vincit amor”. Lisa è diventata socia dello studio Vinci. Enrico però spera che non superi l’esame da avvocato, per rendere nullo l’accordo.

Novantesimo minuto, ore 21:05 su Rai 2

Programma storico sul calcio italiano, condotto da Simona Rolandi e Alessandro Antinelli, con Gianni De Biasi come opinionista.

A raccontare comincia tu – Loretta Goggi, ore 21:20 su Rai 3

Raffaella Carrà incontra una donna dello spettacolo dal grande talento, Loretta Goggi, spingendola a raccontare la sua storia.

Paolo Borsellino, ore 21:21 su Canale 5

La storia di Paolo Borsellino, giudice impegnato nella lotta alla mafia siciliana. La storia delle sue indagini, della sua vita privata e della sua drammatica morte.

Catwoman, ore 21:30 su Italia 1

Cinecomic dedicato alla celebre catwoman, ladra dai tratti felini che si aggira per Gotham City, interpretata da Halle Berry.

Freedom - Oltre il confine, ore 21:25 su Rete 4

Roberto Giacobbo giunge su Mediaset e porta con sé il suo solito stile di divulgazione scientifica pop.

Atlantide, ore 21:15 su La7

Programma di approfondimento storico e culturale condotto da Andrea Purgatori, che racconta eventi e personaggi che hanno fatto la storia del nostro mondo.

Gomorra la serie, ore 21:30 su Tv8

Nono episodio della prima stagione di “Gomorra la serie”, dal titolo “Gelsomina Verde”. Genny ordina al nuovo sindaco di Giugliano di realizzare un progetto edilizio sul quale il clan potrà effettuare una forte speculazione.

Cambio moglie, ore 21:25 su Nove

I Saracino di Roma e gli Evangelista di Pescara vedono le due mogli cambiare casa e stravolgere le loro vite.