Boris, forse in arrivo una reunion del cast della serie tv su Netflix

approfondimento

Chi era Mattia Torre

La volontà del gruppo di tornare a interpretare gli amati personaggi c’è e ora pare esserci anche l’interesse da parte della produzione di lanciare una miniserie, provando a recuperare la magia di quel set, anche senza l’apporto geniale di Mattia Torre.

A far tornare la speranza nei fan è stato Lorenzo Mieli, produttore della serie TV, che ha parlato della possibilità di una reunion del cast di “Boris”. Intervistato da “Repubblica”, ha parlato del grande successo ottenuto dalla serie sulla piattaforma digitale. Un segnale impossibile da non considerare. Il pubblico si è espresso in maniera chiara, tornando ancora una volta a guardare tutte le puntate delle tre stagioni create: “Visto il successo, stiamo pensando a una piccola grande reunion per una serie breve con tutti i personaggi”.

Tutto lascia sperare dunque, con la quarta stagione che potrebbe realmente chiudere il cerchio, proponendo un definitivo series finale. Impossibile dire, ora, se possa trattarsi di una reunion in stile “Friends”, ovvero una lunga chiacchierata ricca di retroscena, oppure una serie breve da 6-8 episodi.