Taormina Film Fest 2020 al via, con gli omaggi a Storaro e Morricone

L’epidemia da coronavirus ancora in corso (segui gli aggiornamenti) ha fermato molte delle più importanti rassegne cinematografiche di questo 2020. Per questo motivo assistere al via del Taormina Film Fest, che da sabato 11 a domenica 19 luglio animerà la cittadina siciliana, sarà motivo di gioia per tutti i cinefili. La rassegna si svolgerà nel rispetto delle misure di distanziamento sociale e debutterà quest’anno anche in streaming.



Il tradizionale appuntamento, diretto da Leo Gullotta e Francesco Calogero, ospiterà oltre quaranta anteprime: quattordici opere prime e seconde nel Concorso principale, dodici documentari, undici produzioni indipendenti europee e quattro eventi speciali.