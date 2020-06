Festival di Taormina in versione “virtuale” dall’11 al 19 luglio

È l’estate dei festival “virtuali” e non farà eccezione neanche il TaorminaFilmFest, giunto alla 66° edizione e in calendario dall’11 al 19 luglio. Le misure precauzionali anti-coronavirus impongono la modalità a distanza e perciò le proiezioni e le presentazioni dei film avverranno soprattutto online, sul sito Mymovies.it: faranno eccezione i dodici film in concorso nella categoria principale, destinata alle opere prime e seconde, che saranno proiettati nel Palazzo dei Congressi di Taormina, a ingresso libero e su prenotazione. Avverranno “in presenza” anche le premiazioni del 19 luglio, nella splendida cornice naturale del Teatro Antico: saranno consegnati i tradizionali Premi Cariddi e Maschere di Polifemo, oltre ai Taormina Arte Awards alla carriera.