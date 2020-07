Film stasera in TV da non perdere oggi, giovedì 9 luglio

La guida ai film che andranno in onda stasera, giovedì 9 luglio, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera, in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film comici da vedere stasera in TV

Mother’s Day, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Commedia con Jennifer Aniston, Kate Hudson e Julia Roberts. La festa della mamma intreccia i destini di 4 donne, tra amori e segreti.

Quel bravo ragazzo, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Herbert Ballerina è lo sprovveduto Leone, figlio segreto di un boss mafioso, che si ritrova sul trono della famiglia e ne sconvolgerà le regole.

Fuga in tacchi a spillo, ore 21:15 su Sky Cinema Uno +24

Reese Witherspoon e Sofia Vergara in una commedia on the road. Una poliziotta deve scortare la vedova di un boss in Texas. Qualcuno è però sulle loro tracce per ucciderle.

Il ciclone, ore 21:14 su Premium Cinema 3

Pluripremiato film di Leonardo Pieraccioni, commercialista di provincia la cui vita viene stravolta dall’arrivo di un gruppo di ballerine spagnola.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Accadde in aprile, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Idris Elba nella pellicola che narra il genocidio dei ruandesi Tutsi per mano degli Hutu. Il tutto passa attraverso la storia di due fratelli posti ai differenti lati della barricata.

Light of my life, ore 21:15 su Sky Cinema Due +24

Casey Affleck dirige e interpreta un dramma post-apocalittico. La popolazione femminile è stata quasi interamente decimata e un padre è pronto a tutto pur di difendere sua figlia dalla brutalità degli uomini.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Fast & Furious 6, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Sesto capitolo della saga con Vin Diesel, Paul Walker, Michelle Rodriguez e The Rock. Dom e Brian riuniscono la squadra per riuscire a contrastare una banda di criminali.

Quantum of Solace, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Daniel Craig torna nei panni di James Bond, al fianco di Olga Kurylenko. 007 è impegnato nella scoperta della verità che si cela dietro Vesper, la donna di cui era innamorato e che lo ha tradito.

John Wick, ore 21:15 su Premium Cinema 1

Primo capitolo della saga di John Wick. Questi, interpretato da Keanu Reeves, è un assassino professionista, celebre nel mondo underground dei killer. Si era ritirato dal giro ma è costretto a tornarvi dopo l’aggressione subita in casa sua dal figlio del suo ex partner.

Transporter 3, ore 21:15 su Premium Cinema 1 +24

Jason Statham è uno specialista in consegne ad alto rischio. Viene però costretto a trasportare due sacchi e una giovane ragazza da Marsiglia a Odessa. Prenderà dunque una decisione che metterà la sua vita in pericolo.

Film d’avventura da vedere stasera in TV

Ritorno all’isola di Nim, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Nim ha 14 anni e decide di combattere per salvare la sua isola dagli avidi bracconieri. Dovrà però allearsi con il fuggitivo Edmund per riuscirci.

Film thriller da vedere stasera in TV

The Captive – Scomparsa, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Ryan Reynolds e Rosario Dawson in un thriller psicologico di Aton Egoyan. Otto anni dopo il rapimento della figlia, nuovi indizi alimentano le speranze di due genitori di scoprire la verità.

Film romantici da vedere stasera in TV

Quella svitata della mia ragazza, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Jordan è una giovane dipendente dall’alcool. Molto stravagante e avvezza alle bugie. Entra nella vita di Charlie, sconvolgendola.

Film biopic da vedere stasera in TV

Il mistero di Donald C., ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Colin Firth e Rachel Weisz nel biopic dedicato alla folle impresa di Donald Crowhurst, che decise di fare il giro del mondo in barca, senza scali, in solitaria.

L’ora più buia, ore 21:14 su Premium Cinema 2

Il film che ha consegnato finalmente l’Oscar tra le mani di Gary Oldman. Ambientato nel 1940, vede l’attore nei panni di Churchill, Primo Ministro inglese nelle ore precedenti l’ufficialità della guerra.

I programmi in chiaro

Che Dio ci aiuti, ore 21:25 su Rai 1

Undicesimo episodio della quinta stagione della fiction italiana. Suor Angela offre il proprio aiuto a una ragazza, disposta a tutto pur di salvare chi ama.

Hawaii Five-O, ore 21:45 su Rai 2

Diciottesimo episodio della nona stagione. McGarrett e Danny fanno da scorta a una celebre scrittrice di romanzi rosa, giunta sull’isola per presentare il suo ultimo libro.

Mia Martini – Fammi sentire bella, ore 21:20 su Rai 3

Docufilm dedicato alla vita di Mia Martini, dal successo nel mondo della musica, al dramma della propria vita.

Temptation Island, ore 21:20 su Canale 5

Nuovo appuntamento con il reality targato Mediaset, che vede alcune coppie in un villaggio, separate e tentate da alcuni partecipanti single.

Fast & Furious – Solo parti originali, ore 21:30 su Italia 1

Scappato a Panama dopo un colpo, Dom viene a sapere della morte della sua amata Letty. Tornerà dunque indietro per vendicarla, ritrovandosi nuovamente al fianco di Brian.

Signori si nasce e noi?, ore 21:25 su Rete 4

La comicità de “I Legnanesi” racconta una divertentissima storia di ringhiera della famiglia Colombo.

In onda, ore 20:35 su La7

Programma di approfondimento quotidiano condotto da David Parenzo e Luca Telese.

Un’estate romantica, ore 21:30 su Tv8

La giovane Alana si è appena fidanzata e decide di tornare in Florida per dare la splendida notizia al padre. Tornata a casa però rivede il suo ex fidanzato e si ritroverà a fare delle scelte importanti per il suo futuro.

Behind Enemy Lines – Dietro le linee nemiche, ore 21:25 su Nove

Due soldati vengono abbattuti in volo in territorio nemico durante la Guerra in Bosnia ed Erzegovina. Dovranno riuscire a tornare a casa.