The Tax Collector, il trailer del film di Shia LaBeouf

Ayer è totalmente impegnato in questo progetto, lavorandovi anche come sceneggiatore e produttore, insieme con Chris Long, Tyler Thompson e Matthew Antoun. Un action adrenalinico per uno Shia LaBeouf inedito e tremendamente violento. Il 7 agosto il film farà il proprio esordio nei cinema statunitensi. A livello internazionale il rilascio avverrà invece il 26 ottobre . Nessuna notizia, al momento, sull’uscita in sala in Italia.

La RLJE ha diffuso quest’oggi il trailer del nuovo film con Shia LaBeouf , “The Tax Collector”, diretto da David Ayer . Un nuovo progetto per il regista di “Bright”, fermo al 2017 per quanto riguarda i lavori dietro la macchina da presa.

La loro vita viene però stravolta dall’arrivo in città del vecchio rivale di Wizard, di ritorno dal Messico. Gli affari vengono sconvolti e ha inizio una guerra a Los Angeles. David vedrà la propria famiglia in pericolo e sarà pronto a tutto per riuscire a salvarla.

Il titolo fa riferimento al particolare lavoro dei due protagonisti, David e Creeper . Sono degli “esattori delle tasse”, ma non appartenenti alla versione convenzionale. Non esiste gang a Los Angeles che possa nascere e svilupparsi senza dover pagare una regolare tassa al signore del crimine locale, noto come Wizard .

The Tax Collector, il cast

Si tratta della grande chance per Bobby Soto, noto per la sua partecipazione al film “Per una vita migliore” del 2011. Film intrigante per la carriera di Shia LaBeouf, che si è ormai del tutto lasciato alle spalle pellicole come “Transformers”. Torna a indossare gli abiti di un personaggio violento come in “Lawless”, anche se in questo caso si tratta di un vero e proprio killer assetato di sangue.

Da allora ha lavorato con Lars von Trier nei due capitoli di “Nymphomaniac”, per poi tornare al cinema con “American Honey”, “Borg McEnroe” e “Honey Boy”. Non è la prima volta che collabora con David Ayer, regista di “Fury”. Un film molto importante per la carriera di LaBeouf, che lo ha visto recitare al fianco di Brad Pitt.

