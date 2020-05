Bright 2, Louis Leterrier dirigerà il sequel con Will Smith?

Bright 2 cambia regista, da David Ayer a Louis Leterrier. Confermrati Will Smith e Joel Edgerton

“Bright 2” si farà. Il sequel del film fantasy poliziesco con protagonisti Will Smith e Joel Edgerton è in fase di sviluppo. A darne la notizia è stato alcuni mesi fa David Ayer, regista del primo capitolo. Questi è stato però sostituito. Sembra infatti aver ceduto la sedia da regista a Louis Leterrier.

La notizia è stata fornita da “Deadline”, che sottolinea come ci sia stato un cambio di rotta, con il regista de “L’Incredibile Hulk” (film con Edward Norton) che sarebbe in trattativa per realizzare “Bright 2”. Una sostituzione necessaria dopo la firma di David Ayer con Warner Bros, che lo vedrà impegnato nel reboot di “Quella sporca dozzina”.

Ciò che Ayer si lascia alle spalle è la sceneggiatura del sequel, scritta insieme con Evan Spiliotopoulos. Confermato anche il duo di protagonisti, con Will Smith e Joel Edgerton pronti a tornare sul set, una volta ottenuto il via libera per le riprese, superata l’emergenza coronavirus (AGGIORNAMENTI - SPECIALE - LA MAPPA).

Bright, la trama

Il primo capitolo di “Bright” è un misto di genere fantasy e poliziesco. Viene immaginato un presente che vede convivere esseri umani e creature un tempo ritenute fantastiche, elfi, orchi, fate e non solo. Queste non vengono più esiliate in periferia, ma vivono fianco a fianco con gli umani a Los Angeles.

La convivenza con i “nuovi arrivati” non è però sempre facile, con alcune creature che vengono particolarmente osteggiate. L’agente Nick Jakoby lo sa bene. È un orco enorme, con tanto di zanne, posto al fianco di Scott Ward, poliziotto umano e suo partner. Quest’ultimo non è particolarmente entusiasta della situazione.

Nel primo film i due hanno infine stretto un rapporto d’amicizia, seguendo la scia dei siparietti classici dei “Buddy Movie”. Se nel primo capitolo i due avevano a che fare con una bacchetta magica, in questo si ritroveranno in una nuova avventura, a cavallo tra le due comunità, magica e non.