Film stasera in TV da non perdere oggi, mercoledì 1 luglio

La guida ai film che andranno in onda stasera, mercoledì 1 luglio, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera, in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film comici da vedere stasera in TV

Mamma o papà?, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Paola Cortellesi e Antonio Albanese nel remake di una commedia francese. Due coniugi divorziati danno il via a una guerra senza esclusioni di colpi per non ottenere la custodia dei figli.

Film drammatici da vedere stasera in TV

The Hateful Eight, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Western targato Quentin Tarantino, che vanta un supercast, come di consueto, da Kurt Russell a Tim Roth, da Samuel L. Jackson a Walton Goggins. Otto sconosciuti si incrociano e scontrano in una baita di montagna, bloccati da una tormenta.

The Wife – Vivere nell’ombra, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Jonathan Pryce e Glenn Close sono marito e moglie in questo intense drama. Un celebre scrittore è sul punto di vincere il premio Nobel. Un riconoscimento che fa implodere una coppia insieme da sempre, che nasconde un segreto sconcertante.

Film comici da vedere stasera in TV

Ritorno al Futuro, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Film cult con Michael J. Fox nei panni di Marty McFly. Un liceale si ritrova a viaggiare indietro nel tempo grazie all’invenzione di un suo geniale amico. Torna al tempo in cui i suoi genitori si sono conosciuti e dovrà assicurarsi che ciò accada di nuovo prima di provare a tornare al suo presente.

Lo scroccone e il ladro, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Martin Lawrence e Danny De Vito in una commedia esilarante. Un ladro viene derubato di un anello portafortuna da uno spietato uomo d’affari. È pronto a tutto pur di riuscire a riottenerlo.

Film d’animazione da vedere stasera in TV

Angry Birds 2: nemici amici per sempre, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Sequel del divertente film d’animazione tratto dal celebre videogioco. Red e i suoi amici devono collaborare con gli odiati maialini per arginare un nemico comune.

Film d’azione da vedere stasera in TV

The Equalizer – Il vendicatore, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Denzel Washington protagonista di un action ispirato alla serie anni ’80, “Un giustiziere a New York”. Un ex agente della CIA torna a fronteggiare il crimine per salvare una giovane prostituta.

Film thriller da vedere stasera in TV

Voglia di potere, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Un colonnello deve impedire un colpo di stato organizzato da un generale pluridecorato. Un pericolo insospettabile, per un thriller politico serrato con Jason Robards e Forest Whitaker.

Film romantici da vedere stasera in TV

La vita in un attimo, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Oscar Isaac e Olivia Wilde in un film sul destino e l’amore. Will ha 40 anni e ricostruisce la storia d’amore con sua moglie Abby fino al giorno della drammatica separazione.

Un giorno di pioggia a New York, ore 21:15 su Sky Cinema per te 2

Woody Allen dirige Elle Fanning, Timothee Chalamet e Selena Gomez in una deliziosa commedia romantica. Due fidanzati si ritrovano a Manhattan per trascorrere un weekend da sogno. Vengono però travolti da una serie di imprevisti che potrebbe separarli per sempre.

Film di guerra da vedere stasera in TV

Monuments Men, ore 21:15 su Sky Cinema per te 1

Film diretto e interpretato da George Clooney, affiancato da un cast d’eccezione con Matt Damon, Bill Murray, John Goodman, Cate Blanchett e Jean Dujardin. Storia ambientata durante la Seconda Guerra Mondiale. Un team di esperti d’arte dovrà recuperare i capolavori trafugati da Hitler.

I programmi in chiaro

Vasco – La tempesta perfetta: Modena Park 4 anni dopo, ore 20.30 su Rai 1

Vasco Rossi in concerto a Modena con “La tempesta perfetta”. È ancora oggi il massimo evento musicale al mondo realizzato da un singolo artista.

N.C.I.S., ore 21.20 su Rai 2

Undicesimo episodio della sedicesima stagione, dal titolo “Cloro nero”. Torres e Bishop sono presenti a un seminario dove viene ritrovato un cadavere.

Chi l’ha visto?, ore 21:20 su Rai 3

Storico programma condotto da Federica Sciarelli che aiuta parenti e amici a ritrovare persone scomparse nel nulla.

Aenne Burda – La donna del miracolo economico, ore 21:21 su Canale 5

Miniserie tedesca sulla fondatrice del magazine di moda “Burda”. Si racconta il retroscena di uno dei simboli del boom economico.

Chicago Fire, ore 21:15 su Italia 1

Secondo episodio della settima stagione, dal titolo “In guerra”. Boden e la sua squadra sono impegnati in un incendio molto serio. L’intero piano di un grattacielo è in fiamme.

The Italian Job, ore 21:27 su Rete 4

Una squadra di ladri affiatata viene tradita da uno di loro, che porta via un gran numero di lingotti d’oro e uccide l’anziano capo. Anni dopo viene rintracciato e tutti insieme proveranno ad abbatterlo.

Atlantide, ore 21:15 su La7

Programma di approfondimento storico e culturale, condotto da Andrea Purgatori, che racconta eventi e personaggi del passato.

Matrimonio a prima vista Italia, ore 21:30 su Tv8

Sei single in cerca del vero amore si ritrovano all’altare senza aver mai conosciuto il proprio partner. In seguito la coppia dovrà decidere se restare insieme o divorziare.

Operazione vacanze, ore 21:25 su Nove

Bebo continua a comportarsi come se avesse 20 anni. Trascorre il suo tempo senza pensieri per la testa, suona nei pianobar e si preoccupa soltanto di conquistare donne impegnate.