Film stasera in TV da non perdere oggi, domenica 28 giugno

La guida ai film che andranno in onda stasera, domenica 28 giugno, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera, in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film di fantascienza da vedere stasera in TV

Alita – Angelo della battaglia, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Uno scienziato ritrova i resti di un cyborg tra i rottami e decine di farne il progetto di una vita. Diventerà una macchina perfetta.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Ritratto della giovane in fiamme, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Pellicola sull’identità sessuale, premiata a Cannes per la miglior sceneggiatura. Nella Francia del 1770 scoppia la passione proibita tra una promessa sposa e una pittrice incaricata di realizzarne il ritratto.

Khartoum, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Kolossal con Laurence Olivier. Due ufficiali britannici partono per il Sudan, così da interrompere la sanguinosa battaglia tra ribelli e soldati egiziani.

Windstorm 3 – Ritorno alle origini, su Premium Cinema Emotion

Mika parte in sella al suo cavallo, alla volta dell’Andalusia. Qui si imbatterà in un’hacienda condotta da Pedro. Un’area magica dov’è presente una sorgente speciale.

Film d’avventura da vedere stasera in TV

Heidi, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Adattamento per il grande schermo del celebre cartone animato. La piccola Heidi vive serena sui monti con suo nonno. Un giorno però viene trascinata via e condotta a Francoforte, dove la sua vita verrà stravolta.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Skyfall, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Daniel Craig torna nei panni di James Bond. Stavolta dovrà riuscire a salvare la vita di M, finita nel mirino di un ex agente, che ora la perseguita.

Trading Paint – Oltre la leggenda, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

John Travolta e Michael Madsen in un film ad alta velocità. Un celebre automobilista deve sfidare suo figlio, che ha scelto di gareggiare per un team rivale.

Nico, ore 21:14 su Premium Cinema Energy

Il film che ha lanciato la carriera di Steven Seagal. Un sergente di polizia scopre un complotto della CIA per uccidere un senatore.

Film thriller da vedere stasera in TV

An Acceptable Loss – Decisione Estrema, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Thriller politico con Jamie Lee Curtis. Una docente universitaria, ex consigliera per la sicurezza degli Stati Uniti, si ritrova a essere perseguitata da uno studente.

Film comici da vedere stasera in TV

Che fine hanno fatto i Morgan?

Hugh Grant e Sarah Jessica Parker in una commedia brillante. Una coppia, testimone di un omicidio, si ritrova nel programma di protezione testimoni. I due erano in aperta crisi e questa situazione li costringerà a restare insieme.

Bentornato Presidente, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Claudio Bisio torna in questo divertente sequel. Peppino Garibaldi si rigetterà a capofitto nella politica, così da riuscire a riconquistare Janis.

Incinta o… quasi, ore 21:15 su Sky Cinema per te 1

Lindsay Lohan è una giovane che, pur di non perdere il proprio lavoro, decide di raccontare al proprio capo d’essere incinta. Passano però i mesi e i nodi vengono al pettine.

Nonno scatenato, ore 21:14 su Premium Cinema Comedy

Commedia con Robert De Niro e Zac Efron. Un nonno alla ricerca di puro divertimento trascina il nipote, pronto a sposarsi, in un viaggio in Florida.

Film noir da vedere stasera in TV

Gli Uomini d’oro, ore 21:15 su Sky Cinema per te 2

Il racconto, romanzato, di una storia realmente accaduta a Torino negli anni ’90. Due impiegati decidono di rapinare le Poste, svaligiando il proprio furgone portavalori. Nulla però andrà come previsto.

Film fantasy da vedere stasera in TV

Animali fantastici e dove trovarli, ore 21:15 su Premium Cinema

Primo film della saga prequel di Harry Potter. Newt Scamander giunge a New York per la prima volta e alcune delle strambe creature che porta con sé riusciranno a scappare. A ciò si aggiunge la spasmodica ricerca del criminale Grindelwald.

Harry Potter e i doni della morte – Parte I, ore 21:14 su Premium Cinema +24

Prima parte dell’ultimo capitolo della saga di Harry Potter. Il mago, affiancato dai propri fidati amici, dovrà trovare tutti gli Horcrux prima dello scontro finale contro Voldemort.

Programmi in chiaro

Messa da Requiem di Gaetano Donizetti in omaggio alle vittime della pandemia, ore 20:35 su Rai 1

Esecuzione della Messa da Requiem di Gaetano Donizzetti in omaggio alle vittime, eseguita dinanzi al cimitero di Bergamo.

F.B.I., ore 21:05 su Rai 2

Ottavo episodio della prima stagione di questa serie TV action, dal titolo “Questa terra è la tua terra”. Serie incentrata sul funzionamento interno degli uffici dell’FBI di New York.

Le Fidele, ore 21:20 su Rai 3

Gino incontra Benedicte e la passione travolge entrambi. Lei lavora nell’azienda di famiglia ed è una pilota di auto da corsa. Gino invece nasconde un grande segreto, di quelli che mettono in pericolo la propria vita.

Rosy Abate, ore 21:21 su Canale 5

Primo episodio della seconda stagione. A sei anni dall’arresto, Rosy Abate ha ormai pagato il proprio debito con la giustizia. È finalmente libera di abbracciare suo figlio.

Sapore di te, ore 21:30 su Italia 1

Si raccontano le estati 1984 e 1985 sulla spiaggia di Forte dei Marmi, dove si intrecciano le vicende dei vari protagonisti.

Freedom oltre il confine, ore 21:25 su Rete 4

Roberto Giacobbo propone un nuovo programma, stavolta su Mediaset, offrendo la sua solita divulgazione scientifica pop.

Chernobyl, ore 20:35 su La7

Nuovo episodio della miniserie targata HBO che racconta del disastro nella centrale nucleare di Cernobyl, tra conseguenze e inchieste.

Gomorra la serie, ore 21:30 su Tv8

Terzo episodio della prima stagione, dal titolo “L’omm ‘e casa”. Continua la storia della famiglia Savastano e del tentativo di mantenere il controllo sul territorio campano.

Restaurant Swap Cambio Ristorante – Bologna, ore 21:25 su Nove

Gino D’Acampo, celebre chef, propone una sfida a due ristoratori agli antipodi. Stavolta le telecamere del suo show giungono a Bologna.