Alita: l’angelo della battaglia arriva su Sky

Lunedì 1° giugno alle 21.15 va in onda in prima tv su Sky Cinema Uno l’adattamento cinematografico del celebre manga di Yukito Kishiro, con Rosa Salazar, Christoph Waltz, Jennifer Connelly e Mahershala Ali

Ci sono pochi manga che hanno segnato l’immaginario degli anni ’90 come Alita di Yukito Kishiro. Per questo motivo, c’era grande attesa per l’uscita cinematografica di Alita – Angelo della battaglia di Robert Rodriguez e non può che essercene altrettanta per il suo arrivo su Sky Cinema Uno, con la prima tv di lunedì 1° giugno alle 21.15 (alle 21.45 su Sky Cinema Sci-Fi, canale 303).



L’adattamento del celebre manga, caldeggiato da “un certo” James Cameron, ha avuto una lunghissima gestazione. Per il sollievo dei fan del fumetto, per fortuna ne è valsa la pena: la pellicola diretta da Robert Rodriguez ha infatti ottenuto ottimi risultati al box office, tanto che, per quanto ancora non ci siano conferme in tal senso, in molti si immaginano già un sequel per gli anni futuri.



Alita – Angelo della battaglia può contare su un cast davvero eccezionale: la protagonista Alita è interpretata dalla bravissima Rosa Salazar, attrice che ha già messo in luce le proprie doti tanto al cinema che in tv. Al suo fianco tre fuoriclasse come Christoph Waltz, Jennifer Connelly e Mahershala Ali, che messi assieme totalizzano la bellezza di cinque premi Oscar vinti.



