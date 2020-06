Vittorio Gassman, il ricordo di suo figlio Alessandro. VIDEO

Le parole di Alessandro

Questo ricordo è uno dei passaggi più significativi della sua partecipazione al talk-show di Sky Cinema: “Mio padre er uno che stava pochissimo in camerino, in roulotte non ci stava mai. Anche quando non doveva girare, stava sempre sul set seduto su una sedia, scroccando sigarette a destra e a manca, e si divertiva molto a chiacchierare con i macchinisti, gli elettricisti, per i quali aveva un amore smisurato, era proprio parte integrante della troupe. Mi raccontava che una volta, su un set molto faticoso, dopo una giornata di lavoro di quelle che non finiscono mai, sotto a un sole da 40 gradi all’ombra, quando finalmente diedero lo stop, i macchinisti, completamente sudati, e gli elettricisti cominciarono a smontare i pesanti attrezzi del cinema e mio padre li fermò e disse: ‘Scusate un attimo, per rallegrare e concludere questa meravigliosa giornata di fervore operoso, vorrei regalarvi un brano del Paradiso perduto del Milton!’ Allora uno dei macchinisti si fermò e gli disse: ‘Sor Gassman, co’ tutto il rispetto, sarebbe mejo ‘na tranvata sui cojoni’ Ecco questo era quello che lui adorava, avere un rapporto con le persone cosiddette normali”