Film stasera in TV da non perdere oggi, sabato 27 giugno

La guida ai film che andranno in onda stasera, sabato 27 giugno, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera, in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film romantici da vedere stasera in TV

Il sole è anche una stella, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Film romantico tratto dal romanzo di Nicola Yoon. Natasha è nata in Giamaica e presto dovrà lasciare gli Stati Uniti, perché espulsa. Questo la costringerà a lasciare Daniel, giovane che ha da poco conosciuto ma che crede sia la sua anima gemella.

Un amore sopra le righe, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Un giovane scrittore e una brillante studentessa iniziano un tumultuoso rapporto che durerà ben 45 anni.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Kill Bill – Vol. 2, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Secondo film della saga di Quentin Tarantino, che vede Beatrix Kiddo, interpretata da Uma Thurman, proseguire la propria caccia a Bill. Il suo ex mentore ha tentato di ucciderla ma prima di arrivare a lui occorrerà occuparsi del resto della sua banda.

Gun Shy – Eroe per caso, ore 21:15 su Sky Cinema per te 1

Antonio Banderas in un action-comedy. La moglie di un bassista rock viene rapita in Cile. L’uomo si trasformerà in un eroe per riuscire a salvarla.

The Bourne Supremacy, ore 21:15 su Sky Cinema per te 2

Matt Damon torna nei panni dell’ex agente segreto della CIA. Stavolta Bourne torna sul campo per fare giustizia dopo un’ingiusta accusa di omicidio.

Film drammatici da vedere stasera in TV

I dieci comandamenti, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Oscar per gli effetti speciali per questo kolossal. Film che narra la vita di Mosé, destinato a condurre il popolo ebraico verso la Terra Promessa.

Ustica, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Dramma di denuncia che analizza la tragedia che sconvolse l’Italia il 27 giugno 1980, quando un DC9 si inabissò nelle acque del Mar Tirreno.

The mule, ore 21:15 su Premium Cinema +24

Film diretto e interpretato da Clint Eastwood. La storia vera di un anziano corriere della droga.

Film d’animazione da vedere stasera in TV

Dragon Trainer 2, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Sequel del film capolavoro della DreamWorks. Il giovane vichingo Hiccup e il suo fedele amico Sdentato difendono il villaggio da un drago rinnegato.

Film sui supereroi da vedere stasera in TV

Spider-Man 2, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Secondo capitolo della trilogia di Sam Raimi con Tobey Maguire. L’Uomo Ragno è in conflitto con i propri poteri e dovrà fronteggiare Octopus, tra i rivali storici dell’amato personaggio dei fumetti.

Film thriller da vedere stasera in TV

La figlia del generale, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

John Travolta è un militare che decide di scavare a fondo nel proprio ambiente di lavoro. Intende scoprire chi ha ucciso la figlia di un generale. Terribili retroscena verranno alla luce.

Mamba, ore 21:15 su Premium Cinema Energy

Un uomo escogita un piano per riuscire a uccidere la propria fidanzata, lasciandola in casa da sola con un serpente mamba.

Spara che ti passa, ore 21:14 su Premium Cinema Emotion

Marco è stato incaricato di scrivere un articolo sul circo della periferia di Madrid, dove conoscerà Anna.

Film comici da vedere stasera in TV

Chissa’ perché… capitano tutte a me, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Bud Spencer torna a interpretare uno sceriffo. Insieme al piccolo alieno H7-25, dovrà sgominare un gruppo di extraterrestri che intende colonizzare la Terra.

Una notte da leoni 3, ore 21:15 su Premium Cinema Comedy

Ultimo capitolo della saga comedy. Gli inseparabili amici si cimentano in un allucinante viaggio che li riporterà a Las Vegas.

Film fantasy da vedere stasera in TV

Harry Potter e i doni della morte – Parte I, ore 21:14 su Premium Cinema

Prima parte dell’ultimo capitolo della saga di Harry Potter. Il mago, affiancato dai propri fidati amici, dovrà trovare tutti gli Horcrux prima dello scontro finale contro Voldemort.

Programmi in chiaro

20 anni che siamo italiani, ore 21:25 su Rai 1

Programma condotto da Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada, che intrecciano narrativa, arte, musica e ospiti vip.

Ossessione senza fine – La vendetta di Sophie, ore 21:05 su Rai 2

Dopo essere stato dichiarato non colpevole per i suoi crimini, il Dr. Albert Beck ha trovato lavoro in un’università, ma dovrà fare i conti con una delle sue vittime.

I soliti ignoti 1958, ore 21:25 su Rai 3

Un gruppo sprovveduto di ladri prova a mettere in atto un colpo criminale, guidati da un anziano ladro. Ne combineranno di ogni.

Ciao Darwin 7 – La resurrezione, ore 21:20 su Canale 5

Programma condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti, che mette a confronto gruppi appartenenti a categorie opposte.

Un ponte per Terabithia, ore 21:30

Film fantasy diventato cult. Jesse ama dipingere ma viene deriso per questo. Un giorno conosce Leslie e insieme immaginano un bosco incantato dove potersi rifugiare.

This Changes Everything, ore 21:35 su La7

Documentario di Avil Lewis ispirato dal libro di Naomi Klein sui cambiamenti climatici.

Showgirls, ore 21:30 su Tv8

Una giovane ragazza viaggia facendo autostop. Spera di poter raggiungere Las Vegas e diventare una ballerina. Si ritroverà in una morbosa competizione con la star del locale nel quale viene assunta.

The Untouchables – Gli intoccabili, ore 21.25 su Nove

Cast stellare per un film cult che racconta, in maniera romanzata, il crollo di Al Capone, portato in tribunale per evasione fiscale.