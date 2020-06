Film stasera in TV da non perdere oggi, venerdì 26 giugno

La guida ai film che andranno in onda stasera, venerdì 26 giugno, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera, in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film di guerra da vedere stasera in TV

Midway, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Roland Emmerich dirige Woody Harrelson e Dennis Quaid. Nel 1942 sull’atollo di Midway la Marina degli Stati Uniti reagisce all’attacco della flotta imperiale giapponese.

Film biopic da vedere stasera in TV

Gia – Una donna oltre ogni limite, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Angelina Jolie nel biopic su Gia Carangi. La top model degli anni ’70 e ’80 che morì in giovane età a causa dell’HIV dopo aver iniziato a far uso di eroina.

Path to War – L’altro Vietnam, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Film che racconta il periodo della presidenza di Lyndon Johnson, proponendo un altro punto di vista sulla guerra in Vietnam.

Mum’s list – La scelta di Kate, ore 21:15 su Premium Cinema Emotion

Ispirato al bestseller autobiografico di St. John Greene, il film racconta la vita di una madre strappata prematuramente alla propria famiglia.

Film d’avventura da vedere stasera in TV

Alessandro il Grande, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Un kolossal storico con Richard Burton nei panni di Alessandro Magno. Si ripercorre la vita del condottiero macedone, alla conquista del mondo conosciuto al tempo.

Il tesoro dell’Amazzonia, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Avventura nella giungla brasiliana con The Rock e Christopher Walken. Un avventuriero è stato incaricato da un miliardario di riportare a casa suo figlio. Una volta individuato, dovrà fronteggiare con lui i misteri della foresta.

Film d’animazione da vedere stasera in TV

Hotel Transylvania 3 – Una vacanza mostruosa, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Terzo capitolo della fortunata saga d’animazione. Il vampiro Drac si innamora di una donna pericolosa nel corso di una vacanza su una nave lussuosa.

Film horror da vedere stasera in TV

L’armata delle tenebre, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Ultimo capitolo della trilogia horror con Bruce Campbell, per la regia di Sam Raimi. Un uomo con una sega elettrica al posto del braccio combatte un esercito di scheletri.

Film drammatici da vedere stasera in TV

L’uomo bicentenario, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Robin Williams è un androide che scopre di riuscire a provare emozioni. Avrà così inizio il suo lunghissimo percorso per tramutarsi in un umano.

The mule, ore 21:15 su Premium Cinema

Film diretto e interpretato da Clint Eastwood. La storia vera di un anziano corriere della droga.

Lo squalo 4 – La vendetta, ore 21:15 su Sky Cienam per te 2

Ultimo sequel della celebre saga. La vedova Brody va con i suoi figli alle Bahamas. Intende allontanarsi per sempre dalla belva dei mari, che però li bracca.

Film comici da vedere stasera in TV

Scary Movie, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Primo episodio della dissacrante saga che prende in giro il genere horror. Dopo l’omicidio di una studentessa, alcuni ragazzi di un college provano a scoprire l’identità dell’assassino mascherato.

Non ci resta che il crimine, ore 21:15 su Skyu Cinema per te 1

Marco Giallini, Edoardo Leo, Alessandro Gassman e Gianmarco Tognazzi in una commedia di Massimiliano Bruno. Tre amici si ritrovano nella Roma del passato, al tempo della banda della Magliana. Dovranno sfidare il boss per riuscire a tornare a casa.

Come ti rovino le vacanze, ore 21:15 su Premium Cinema +24

Un padre di famiglia organizza una vacanza on the road. L’intero gruppo si dirige verso un noto parco divertimenti ma nulla andrà come previsto.

Tutti insieme inevitabilmente, ore 21:14 su Premium Cinema Comedy

Una coppia di giovani sposi vorrebbe trascorrere le festività di Natale in famiglia. Si ritroveranno però a fronteggiare numerose difficoltà.

Film fantascientifici da vedere stasera in TV

In Time, ore 21:15 su Premium Cinema Energy

Justin Timberlake protagonista di un film distopico, che mostra un mondo nel quale la valuta è il tempo. Tutti devono riuscire a guadagnare abbastanza tempo per restare in vita, in una società in cui l’invecchiamento è fermo a 25 anni.

I programmi in chiaro

Top Dieci, ore 21:25 su Rai 1

Programma condotto da Carlo Conti, che vede due squadre composte rispettivamente da 3 celebrità. I sei vip si sfidano in una serie di divertenti round.

Matrimonio rosso sangue, ore 21:20 su Rai 2

Anna è una giovane madre single d’estrazione modesta. Sposa Guillaume, brillante chirurgo che avrebbe potuto salvare la vita di suo figlio.

La grande storia, ore 21:20 su Rai 3

Viaggio attraverso immagini esclusive e voci dei protagonisti, nei luoghi che hanno segnato la storia del Novecento e non solo.

27 volte in bianco, ore 21:21 su Canale 5

Jane deve fare la damigella nel matrimonio della sorella. È la 27esima volta che lo fa e un giornalista decide di scrivere un articolo su questa storia.

Transformers 4 – L’era dell’estinzione, ore 21:30 su Italia 1

Quattro anni dopo l’ultima grande sfida tra robot, l’umanità è sconcertata da quanto visto e scoperto. Un meccanico e sua figlia si ritroveranno a fare una scoperta che allerterà un ufficiale governativo, attirando l’attenzione di vecchi Transformers.

Quarto grado – Le Storie, ore 21:25 su Rete 4

Gianluigi Nuzzi e Alessandrao Viero conducono un programma che analizza i casi di cronaca che fanno maggiormente discutere l’Italia.

Propaganda Live – The Movie, ore 21:15 su La7

Diego Bianchi, in arte Zoro, si diverte a raccontare con ironia l’Italia di oggi, tra politica e problematiche sociali.

Italia’s Got Talent – Best of, ore 21:30 su Tv8

Il meglio dell’ultima stagione di “Italia’s Got Talent”, talent show con Mara Maionchi, Frank Matano, Federica Pellegrini e Joe Bastianich come giudici.

Fratelli di Crozza, ore 21:25 su Nove

Maurizio Crozza racconta l’Italia a modo suo, concentrandosi sulla politica nostrana e parodiandone i protagonisti.