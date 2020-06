The Rock presenta un concerto sull’impatto del Covid-19

Dwayne Johnson, noto al mondo come “The Rock”, è pronto a presentare un concerto speciale organizzato da “Global Citizen” e dalla Commissione Europea. L’obiettivo è quello di gettare luce sugli effetti che il Covid-19 (GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE) ha avuto sulle comunità composte prevalentemente da minoranze. Un evento atto a sensibilizzare l’opinione pubblica, dal titolo “Global Goal: United for Our Future – The Concert”.

La manifestazione sarà seguita da un panel dedicato a discussioni sul presente globale, con tante interviste. L’appuntamento è stato fissato per sabato 27 giugno, disponibile su differenti piattaforme, tra le quali anche Twitter, YouTube e Twitch.

In merito si è espresso il CEO di Global Citizen, Hugh Evans: “Si chiede un cambiamento sistemico. Cambiamenti che portino giustizia per tutti, ovunque, al di là di dove si è nati o del colore della propria pelle. Se vogliamo porre fine al Covid-19, abbiamo bisogno che i leader globali stanzino miliardi di dollari per una distribuzione equa dei test, dei trattamenti e dei vaccini”.