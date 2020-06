Cinema, ecco il primo box office dopo la pausa per il Coronavirus

Primo posto per I Miserabili, medaglia d'argento per i fratelli D'Innocenzo e terza posizione per Parasite

Il primo box office dopo la pandemia ha visto il trionfo del film I Miserabili che ha conquistato il gradino più alto del podio con 19.916 euro. Medaglia d’argento per Favolacce dei fratelli D’Innocenzo che si presentano alla settantacinquesima edizione dei Nastri d’argento con ben dieci candidature, terzo posto per Parasite che arriva a un totale italiano di oltre cinque milioni e mezzo di euro.

La classifica vede poi in quarta posizione Bad Boys for Life, la cui colonna sonora Ritmo (Bad Boys for Life) dei Black Eyed Peas ha conquistato le classifiche di tutto il mondo ottenendo anche un disco di platino negli Stati Uniti d’America per aver venduto più di un milione di copie, al quinto posto Piccole Donne con protagonista Saoirse Ronan (FOTO), Emma Watson, Florence Pugh, Eliza Scanlen, Timothée Chalamet, Laura Dern e Meryl Streep (FOTO).

Il box office italiano prosegue con Cattive acque, Dopo il matrimonio e The Grudge per poi chiudersi con Richard Jewell e Odio l’estate con protagonisti Aldo, Giovanni e Giacomo che hanno incassato in totale più di sette milioni di euro.