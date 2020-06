Film stasera in TV da non perdere oggi, martedì 16 giugno

La guida ai film che andranno in onda stasera, martedì 16 giugno, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera, in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film thriller da vedere stasera in TV

Tutte le mie notti, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Thriller con Barbora Bobulova, Benedetta Porcaroli e Alessio Boni. Una donna accoglie nella sua villa una ragazza in fuga, ignara di cosa accadrà.

Angeli e Demoni, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Ron Howard dirige Tom Hanks in questo nuovo film tratto da un bestseller di Dan Brown. L’attore interpreta ancora Robert Langdon, chiamato a decifrare un simbolo enigmatico. Sarà soltanto il primo passo verso una nuova serie di misteri.

Film comici da vedere stasera in TV

Juno, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Oscar alla sceneggiatura per questa commedia con protagoniste Ellen Page e Jennifer Garner. Una giovane ragazza si ritrova incinta, dovendo decidere della vita del piccolo. Trova la giusta famiglia adottiva ma dovrà fronteggiare un lungo viaggio tra emozioni e imprevisti.

C’è tempo, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Stefano Fresi protagonista di una commedia on the road diretta da Walter Veltroni. Un quarantenne scopre d’avere un fratellastro minore alla morte del padre.

Amore oggi, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Commedia divertente sull’amore, raccontato in tutte le sue forme. Quattro storie si intrecciano, tra crisi, social e ossessione per il proprio corpo.

Andiamo a quel paese, ore 21:14 su Premium Cinema +24

Ficarra e Picone nel ruolo di due precari che mettono a punto un’ottima strategia per riuscire a vivere in eterno a carico dei propri genitori pensionati.

Chinese zodiac, ore 21:15 su Premium Comedy

Jackie Chan nel sequel di “Armour of God II – Operation Condor”. Interpretato e diretto dal celebre attore, che veste i panni di Asian Hawk, avventuriero chiamato a recuperare le 12 statue dello zodiaco cinese.

Film polizieschi da vedere stasera in TV

Il braccio violento della legge, ore 21:15 su Classic Collection

Ben cinque Oscar per una vera e propria pietra miliare del cinema poliziesco, con protagonista Gene Hackman. Pellicola ambientata nella New York degli anni ’70, quando due agenti della narcotici inseguono un trafficante francese.

Film fantasy da vedere stasera in TV

Lo Hobbit – La desolazione di Smaug, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Seconda parte della trilogia diretta da Peter Jackson. Bilbo e la sua compagnia di nani è giunta fino alla Montagna Solitaria, lì dove riposa il temibile drago Smaug.

Film romantici da vedere stasera in TV

Una folle passione, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Bradley Cooper e Jennifer Lawrence in un melodramma infuocato ambientato negli Stati Uniti degli anni ’20. L’amore di due ricchi coniugi viene travolto da un segreto emerso dal passato e da un tragico evento.

In cucina niente regole, ore 21:15 su Sky Cinema per te 1

Commedia romantica che vede anche la partecipazione di Gordon Ramsay. Un cuoco vedovo trova la giusta ricetta per conquistare un’esperta di gastronomia inglese molto attraente.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Ben is back, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Pellicola toccante sul tema della tossicodipendenza, con protagonista Julia Roberts. Un giovane abbandona la comunità di recupero per poter trascorrere il Natale con la propria famiglia, mettendo tutti alla prova.

Il miglio verde, ore 21:15 su Premium Cinema

Film tratto dall’omonimo romanzo di Stephen King, con protagonista Tom Hanks. Un gigantesco prigioniero di colore è accusato di un efferato crimine. È un condannato a morte ma una guardia carceraria imparerà a conoscerlo davvero, sviluppando atroci dubbi.

Di nuovo in gioco, ore 21:15 su Premium Emotion

Clint Eastwood è un anziano scopritore di talenti del baseball. Gli anni però passano e lui sta perdendo la vita. Affiancato da sua figlia, si reca a incontrare una giovane promessa.

Film di fantascienza da vedere stasera in TV

L’esercito delle dodici scimmie, ore 21:15 su Sky Cinema per te 2

Film visionario di Terry Gilliam, con Bruce Willis e Brad Pitt. Un virus ha quasi totalmente distrutto la vita umana sulla Terra, generando un’epidemia che ha decimato la nostra specie. Un condannato a morte dovrà tornare indietro nel tempo per riuscire a comprendere cosa sia accaduto realmente.

Film d’avventura da vedere stasera in TV

300, ore 21:15 su Premium Energy

Film tratto dall’omonima graphic novel. Al fine di fermare l’avanzata dei Persiani, le città greche formano un’alleanza guidata da Leonida, re spartano. Questi, con 300 soldati al seguito, fronteggerà una battaglia rimasta nella leggenda.

I programmi in chiaro

Nero a metà – Viva gli sposi, ore 21:25 su Rai 1

Carlo e Malik sono due poliziotti decisamente differenti. Uno viene dalla strada e l’altro è appena uscito dall’accademia. Il destino li pone insieme, creando una squadra perfetta.

Made in Sud, ore 21:20 su Rai 2

Nuovo appuntamento con il celebre show comico che raccoglie il meglio della comicità partenopea odierna.

Cartabianca, ore 21:20 su Rai 3

Programma di approfondimento condotto da Bianca Berlinguer, che racconta l’attualità e la cronaca, sviscerano i temi che scatenano dibattito sociale in Italia.

Cado dalle nubi, ore 21:21 su Canale 5

Commedia con protagonista Checco Zalone. È un cantautore strampalato che si trasferisce dalla Puglia a Milano dopo una cocente delusione d’amore. Sogna il successo, scontrandosi a suo modo con la modernità cittadina.

Le Iene Show, ore 21:15 su Italia 1

Nuovo appuntamento con i servizi di cronaca e attualità de “Le Iene”. Uno sguardo sull’Italia di oggi, dalla politica allo spettacolo, tra interviste e inchieste.

Fuori dal coro, ore 21:25 su Rete 4

Programma di approfondimento condotto da Mario Giordano, che offre con i suoi ospiti un’interpretazione dei temi più caldi dell’attualità.

Bersaglio mobile, ore 21:15 su La7

Programma di approfondimento politico condotto dal celebre giornalista Enrico Mentana.

Skyfall, ore 21:30 su Tv8

Uno dei film più apprezzati del periodo di Daniel Craig nei panni di James Bond. Un ex agente intende uccidere M e 007 dovrà provare a fermarlo.

Wolverine – L’immortale, ore 21:25 su Nove

Pellicola sul passato di Wolverine, mostrato durante il bombardamento atomico di Nagasaki, al termine della Seconda Guerra Mondiale e poi ai giorni nostri, chiamato a fare i conti col passato.