In occasione del centesimo anniversario della nascita, il giornalista e conduttore televisivo, cugino dell'attore, pubblica un volume in cui racconta aneddoti e fatti poco noti sull’interprete di pellicole come La grande guerra e Un borghese piccolo piccolo

Alberto Sordi segreto. Amori nascosti, manie, rimpianti, maldicenze , scritto dal giornalista e conduttore televisivo Igor Righetti , cugino per parte di madre dell’attore, svela una serie di retroscena e di fatti poco noti sulla vita del protagonista di pellicole come La grande guerra, Il medico della mutua e Un borghese piccolo piccolo , che faranno inevitabilmente la gioia dei fan non solo di Sordi, ma del cinema italiano tout court.

Pochi personaggi hanno lasciato un’impronta netta nell’immaginario culturale italiano come Alberto Sordi , il leggendario attore nato il 15 giugno 1920 , esattamente cento anni fa ( FOTO ). In virtù di questa sua influenza, si potrebbe pensare che ormai sia stato detto tutto, sul suo conto, ma un volume pubblicato, proprio in occasione di questo importante anniversario, dimostra l’esatto contrario.

L’attore è sempre stato molto riservato, per quanto riguarda la sua vita privata. Righetti rammenta in proposito di come si raccomandasse: “I vostri ricordi con me e con i nostri cari raccontateli soltanto quando sarò in «orizzontale». Allora mi farete felice, perché sarà anche un modo per non farmi dimenticare dal mio pubblico che ho amato come fosse la mia famiglia e per farmi conoscere alle nuove generazioni”.

Una persona insomma, con tutti i suoi pregi, i suoi difetti e, come suggerisce il sottotitolo, anche con le sue manie e i suoi rimpianti. Ma è forse proprio questo suo lato umano a rendere in retrospettiva ancora più interessante e in fin dei conti ammirevole la vita di Alberto Sordi.

Forte del legame famigliare che fa di Igor Righetti un osservatore privilegiato della vita di Sordi, il libro edito da Rubbettino, impreziosito dalla prefazione del “Cinemaniaco” Gianni Canova e da un cd con la canzone Alberto nostro, scritta e composta dall’autore assieme a Samuele Socci, conduce per mano il lettore in un percorso alla scoperta di questo incredibile personaggio che, prima ancora di essere un divo, era un essere umano.

Dai dettagli sulle sue abitudini quotidiane (“Alberto era rimasto semplice anche nel mangiare: alle ostriche e allo champagne preferiva la bruschetta e un bicchiere di vino”) ai fatti fondamentali della sua vita (“Pietro Sordi e Maria Righetti si sposarono il 10 luglio 1910. Il loro terzogenito morì pochi giorni dopo il parto, il 24 maggio 1916. Si chiamava Alberto. […] Alberto ne parlò soltanto una volta con mio padre, ma cambiò subito argomento. Lui sapeva che il suo nome gli fu dato proprio in ricordo del fratello scomparso. E anche per questo motivo non voleva essere chiamato Albertone"), il libro regala una serie di perle destinate a impreziosire il ritratto dell’uomo e dell’artista ancor’oggi celebrato come eroe cinematografico.

Nel volume, che contiene anche una serie di foto di repertorio inedite , Igor Righetti smentisce alcune menzogne e maldicenze sul cugino e rivela verità sconosciute ai più. Ad esempio, raccontando come Alberto volesse che la sua villa fosse trasformata non in un museo in suo onore , bensì in un orfanotrofio.

Anche nel ricordo delle persone a lui vicine emergono tanto gli aneddoti più leggeri, che il lato più serio di Alberto Sordi. Ad esempio nelle parole del già citato Baudo, che da un lato racconta divertito: “Quando Alberto veniva in trasmissione al Teatro delle Vittorie era affezionato a un aperitivo: il Campari soda che però gli faceva uno strano effetto, cominciava a sudare, lo faceva come ubriacare. Dietro al palcoscenico c’era sempre un bar molto fornito e quando arrivava Alberto Sordi c’era l’ordine di far sparire tutti i Campari soda per evitare in lui effetti indesiderati. E Alberto, al suo arrivo, mi chiedeva: «Ma i Campari soda non ci sono?». E io rispondevo: «No, purtroppo non ce li danno»", ma dall’altro rivela: “Negli ultimi anni era molto rammaricato di non essersi sposato e mi confessò che era stato il più grande errore della sua vita”.



Inutile, ovviamente, stare a rivelare tutte le chicche contenute in Alberto Sordi segreto. Amori nascosti, manie, rimpianti, maldicenze. Il modo migliore per festeggiare il centenario della nascita di questo grande personaggio e di conoscerlo come mai era stato possibile prima consiste nel tuffarsi fra le pagine del volume scritto da Igor Righetti, per poi riemergerne rinfrancati dall’umanità e dall’unicità di questo attore davvero sui generis.