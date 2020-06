Film stasera in TV da non perdere oggi, domenica 14 giugno

La guida ai film che andranno in onda stasera, domenica 14 giugno, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro



Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera, in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film d’animazione da vedere stasera in TV

Il piccolo Yeti, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Film dai creatori di “Dragon Trainer”. Una giovane ragazza di Shanghai si cimenta in un lungo viaggio per riportare a casa un cucciolo di Yeti che si è rifugiato sul tetto di casa sua. Dovranno raggiungere la vetta dell’Himalaya.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Nevia, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Opera prima di Nunzia De Stefano. Film prodotto da Matteo Garrone, che vede l’arrivo di un circo a Ponticelli, nel napoletano. Una possibilità per Nevia di cambiare vita.

Alpha – Un’amicizia forte come la vita, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Storia di crescita ambientata nella Preistoria. Una vicenda emozionante che vede il giovane Keda ferito e isolato dopo una battuta di caccia. Dovrà fronteggiare le insidie del territorio al fianco di un lupo.

Piccole donne, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Winona Ryder e Susan Sarandon in un film che è l’adattamento del celebre omonimo romanzo. Con il padre al fronte e una madre totalmente anticonformista per il tempo, le quattro sorelle March crescono per fronteggiare il mondo senza compromessi.

Windstorm – Libero nel vento, ore 21:15 su Premium Emotion

Film sul magico legame tra la giovane ribelle Mika e lo stallone Windstorm.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Battleship, ore 21:15 su Sky Cinema Sci-Fi

Epica battaglia nell’Oceano Pacifico, con Rihanna, Liam Neeson e Alexander Skarsgard. Le forze navali americane e giapponesi si allineano per difendere la Terra da una flotta di astronavi aliene.

Film d’avventura da vedere stasera in TV

La maschera di Zorro, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Antonio Banderas interpreta il nuovo Zorro, che prende lezioni per diventare un eroe dal condottiero originale, ormai caduto in disgrazia. Questi ha una sola richiesta per lui, riavere sua figlia, rapita dal suo acerrimo rivale e cresciuta come fosse sua.

Film thriller da vedere stasera in TV

Il codice Da Vinci, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Tom Hanks interpreta Robert Langdon nell’adattamento del celebre romanzo di Dan Brown. Un esperto di simbologia si ritroverà al centro di un intricato caso, che potrebbe condurre a un indicibile segreto.

Il segreto dei suoi occhi, ore 21:15 su Sky Cinema per te 2

Nicole Kidman e Julia Roberts nel remake del thriller argentino premio Oscar. Un ex agente dell’FBI è alla ricerca di un criminale che stuprò e uccise la figlia di una collega. Sono ormai 13 anni che gli dà la caccia.

Film biopic da vedere stasera in TV

Malcolm X, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Denzel Washington interpreta il celebre attivista per i diritti degli afroamericani, Malcolm X, in un biopic firmato da Spike Lee, che ne racconta la storia a partire dall’infanzia e fino all’assassinio.

Film comici da vedere stasera in TV

American Pie: Band Camp, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Commedia totalmente demenziale, che rappresenta il quarto capitolo della saga. Matt crea scompiglio all’interno di un campo estivo, con l’ausilio della propria telecamera nascosta. Tutto cambia però quando si innamora di Elyse.

Il diario di Bridget Joens, ore 21:15 su Sky Cinema per te 1

Renee Zellweger, Colin Firth e Hugh Grant in una commedia dall’enorme successo. Una nevrotica trentenne londinese è alla ricerca del vero amore e si ritroverà in un triangolo inaspettato.

Bad moms – Mamme molto cattive, ore 21:14 su Premium Comedy

Film dagli autori di “Una notte da leoni”. Irriverente commedia con Mila Kunis. Un gruppo di mamme finalmente esplode dopo anni di stress dovuti a competizioni e perfezionismo.

Film sui supereroi da vedere stasera in TV

Il cavaliere oscuro, ore 21:14 su Premium Cinema

Secondo capitolo della trilogia di Christopher Nolan dedicata a Batman, con protagonista Christian Bale e Heath Ledger nel ruolo di Joker.

Shazam!, ore 21:14 su Premium Cinema +24

Billy ha soltanto 14 anni e di colpo scopre d’avere la capacità di trasformarsi nel supereroe Shazam. Sarà così chiamato a sconfiggere le forze del male, guidate dal dottor Sivana.

Film di fantascienza da vedere stasera in TV

Salto nel buio, ore 21:15 su Premium Energy

Film ispirato al romanzo di Asimov. Il tenente Pendelton si ritroverà a essere miniaturizzato, per poi essere iniettato nel corpo di un coniglio.

I programmi in chiaro

Top dieci, ore 21:25 Rai 1

Due squadre, composte ognuna da tre vip, si sfidano su classifiche di ogni genere, per riempire tutte le posizioni di diverse hit parade legate alla cultura pop italiana. Conduce Carlo Conti.

Hawaii Five-0, ore 21:05 Rai 2

Stagione 9, episodio 15: “L'uragano” - Mentre un uragano sferza Oahu, la squadra deve offrire ospitalità a un criminale. Intanto, Tani finisce in una situazione pericolosa.

Storie maledette, ore 21:20 Rai 3

Quegli amori fatali - Franca Leosini ripercorre la storia di Sonia Bracciale, accusata di essere la spietata mandante del fatale pestaggio di Dino Reatti.

Romanzo criminale, ore 21:25 Rete 4

Film del 2005 diretto da Michele Placido, con Stefano Accorsi e Kim Rossi Stuart. La pellicola è tratta dall'omonimo romanzo del 2002 scritto da Giancarlo De Cataldo sulla banda della Magliana.

Live Non è la D’Urso, ore 21:20 Canale 5

Il programma ideato e condotto da Barbara D'Urso che ospiterà personaggi d'eccezione pronti a raccontarsi e a sottoporsi ai commenti del pubblico in studio e a casa.

Una notte da leoni 2, ore 21:30 Italia 1

Film commedia di Todd Phillips, con Bradley Cooper, Justin Bartha e Zach Galifianakis. Dopo la catastrofica avventura dell'addio al celibato a Las Vegas, Phil, Stu, Alan e Doug hanno una nuova destinazione: Bangkok, dove si svolgerà il matrimonio di Stu.

Non è l’Arena (live), ore 20:35 La7

Il programma di Massimo Giletti che punta i riflettori sui temi e i protagonisti della più stretta attualità politica, sociale e della cronaca.

I delitti del Barlume – La loggia del cinghiale, ore 21:30 Canale 8

Regia di Roan Johnson, con Filippo Timi e Lucia Mascino. Le indagini dell'ombroso barista Massimo, dotato di spirito investigativo, proseguono insieme ai vecchietti del BarLume.

Little Big Italy, ore 21:25 Nove

Il reality di Francesco Panella con protagonisti i ristoratori italiani immigrati all’estero. Oggi la sfida sarà a Dallas, nel cuore del Texas, la città più moderna del vecchio West!

