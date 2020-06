Nevia, il film esordio di Nunzia De Stefano, prodotto da Matteo Garrone con la sua Archimede e da Rai Cinema, applaudito alla 76/a Mostra di Venezia, e in concorso - tra gli altri - ai Festival di Tokyo e Goteborg, - sarà in onda su Sky Cinema a partire da domenica 14 giugno (prima visione alle 21.15 su Sky Cinema Due), disponibile anche on demand su Sky e in streaming su NOW TV.