Nevia, un intenso racconto di formazione

Presentato in concorso alla Mostra del CInema di Venezia, il toccante film d'esordio di Nunzia De Stefano: dal 14 giugno in onda su Sky Cinema disponibile on demand su Sky e in streaming su NOW TV

"Nevia", l'emozionante opera prima di Nunzia De Stefano

Presentato in prima mondiale alla 76. Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, e in concorso - tra gli altri - ai Festival di Tokyo e Goteborg, NEVIA di Nunzia De Stefano - una produzione Archimede con Rai Cinema - sarà in onda su Sky Cinema a partire da domenica 14 giugno (prima visione alle 21.15 su Sky Cinema Due), disponibile anche on demand su Sky e in streaming su NOW TV.

Nevia (interpretata dall'esordiente Virginia Apicella, vincitrice del Premio Nuovoimaie Talent a Venezia) ha 17 anni: troppi per il posto in cui vive e dove è diventata grande prima ancora di essere stata bambina. Minuta e acerba, è un’adolescente caparbia, cresciuta con la nonna Nanà, la zia Lucia e la sorella più piccola, Enza, nel campo container di Ponticelli. Nevia cerca di farsi rispettare in un mondo dove nascere donna non offre nessuna opportunità, anzi: lo sa, e si protegge da quella femminilità che incombe su di lei nascondendosi dentro vestiti sportivi e dietro a un atteggiamento ribelle. Le sue giornate trascorrono tutte uguali, tra piccoli lavoretti e grandi responsabilità, i contrasti con la nonna e la tenerezza per la sorella. Finché un giorno l’arrivo di un circo irrompe nella quotidianità della ragazza, offrendole una insperata possibilità…