Artemis Fowl, crolla il punteggio su Rotten Tomatoes

La grande penuria di nuovi film, data l’emergenza coronavirus (GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - I NUMERI ITALIANI: GRAFICHE), spinge i fan del cinema ad attendere con grande ansia ogni nuovo annuncio. È questo il caso di “Artemis Fowl”. L’uscita era prevista per fine maggio al cinema ma la pandemia ha ovviamente modificato il calendario. Non si sa ancora se la pellicola arriverà mai sul grande schermo ma, intanto, è disponibile su Disney +.

Le prime reazioni però sono decisamente distanti da quelle che ci si poteva attendere. Per il momento sono state pubblicate 59 recensioni sul noto sito “Rotten Tomatoes”, ormai punto di riferimento dei cinefili. Ciò ha comportato una percentuale qualitativa del 12%. Un’amara sorpresa per un film che intendeva lanciare una saga cinematografica fantasy, seguendo le orme di Harry Potter. Come in questo caso, anche “Artemis Fowl” si basa su una saga di romanzi. Sono ben otto, scritti dall’autore irlandese Eoin Colfer e molto amati dai giovanissimi.

La maggior parte delle critiche si concentrano sul fatto che sia un chiaro primo capitolo, poco godibile di per sé. Si gettano le basi per ciò che dovrà venire, mal sviluppando per ora la trama e prendendosi poca cura dei personaggi mostrati. I commenti negativi non provengono soltanto dai fan. Anche la critica non è stata clemente, come dimostra la recensione di “Forbes”, che lo definisce uno dei peggiori Young Adult Fantasy di sempre. Ciò di certo non fermerà gli appassionati del genere, così come i lettori della saga. Nessuno dovrebbe fermarsi all’analisi di altri ma provare in prima persona. Resta però la sorpresa per reazioni così negative.

Artemis Fowl, la trama

Il film è diretto da Kenneth Branagh e vanta un ricco cast:

Ferdia Shaw: Artemis Fowl II

Colin Farrell: Artemis Fowl I

Lara McDonnell: Capitano Spinella Tappo

Judi Dench: Comandante Tubero

Josh Gad: Bombarda Sterro

Nonso Anozie: Leale

Si racconta la storia di Artemis Fowl, dodicenne geniale che deve il proprio intelletto alla sua famiglia. Tutti i suoi avi erano dei talentuosi criminali e suo padre non è da meno. Questi però svanisce di colpo, lasciando la sua famiglia in seri guai. Artemis è deciso a ritrovarlo a ogni costo, mettendosi sulle sue tracce con al fianco la sua fedele guardia del corpo, Leale.

Non ha idea del viaggio che lo attenderà, iniziato per individuare la posizione di suo padre e divenuto un tuffo in un mondo quasi del tutto sconosciuto. Sarà il protagonista di una fantastica avventura, che lo condurrà alle porte di un’antica civiltà, quella delle fate.

Creature che da sempre tentano di sfuggire agli uomini, nascondendosi nella cittadina di Cantuccio, nelle profondità della Terra. Devono farlo perché gli umani sono desiderosi di appropriarsi dei loro tesori. Artemis è convinto che la scomparsa del padre sia legata in qualche modo alle fate. Decide così di smuovere le acque e portare via con sé il Capitano Spinella Tappo, da sotto il naso del Comandante Tubero. La giovane viene inizialmente rapita ma poi comprende le intenzioni di Artemis e decide di aiutarlo, divenendo sua alleata.