E poi c’è Katherine: una giovane di talento per la veterana

Mercoledì 10 giugno alle 21.15 ritorno in grande stile per Emma Thompson con la prima tv su Sky Cinema Uno di E poi c’è Katherine, irriverente commedia ambientata nel mondo della televisione diretta da Nisha Ganatra.



Al fianco dell’attrice vincitrice di due Golden Globe e candidata a cinque premi Oscar c’è la brillante Mindy Kaling, nota per aver preso parte alla serie tv cult The Office e per aver creato The Mindy Kaling Project, qui impegnata non solo come interprete, ma anche come produttrice e sceneggiatrice.