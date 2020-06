Atlantis, il sequel mai realizzato con un gran colpo di scena

Kirk Wise è un celebre regista, noto per film come “La bella e la bestia”, del 1991, “Il gobbo di Notre Dame”, del 1996, e “Atlantis – L’impero perduto”, del 2001. Proprio di quest’ultimo ha avuto modo di parlare nel corso di un’intervista rilasciata a “Collider”.

Il pubblico ha così scoperto dell’esistenza di un sequel, o quantomeno di una proposta concreta. Il grande successo della pellicola spinse la Disney a sviluppare un progetto di più ampio respiro, dando il via alla creazione di una serie animata. L’idea era quella di seguire le avventure della squadra di esploratori, dando seguito allo stile steampunk del film. La serie si intitolava “Team Atlantis”.

Progetto messo da parte dopo appena tre episodi, con il materiale creato che venne rielaborato in qualche modo per ottenere un lungometraggio, proposto in home video come sequel di “Atlantis: L’impero perduto”. Il titolo in questione era “Atlantis: Il ritorno di Milo”. Il risultato finale era però ben lontano dall’essere un vero e proprio continuo della storia. Per questo motivo Kirk Wise e il suo team si misero al lavoro su una nuova sceneggiatura, generando una bozza che però non vide mai la luce di un set.

Ecco le parole del regista: “Avevamo un’idea per un sequel che non aveva nulla a che fare con la serie TV. Si trattava di un lungometraggio a tutti gli effetti. La trama avrebbe condotto verso un terzo arco narrativo, rivelando un grande colpo di scena. C’era bisogno di un nuovo grande antagonista. Questi avrebbe indossato degli abiti colossali, con richiamo alla Prima Guerra Mondiale. Il volto coperto da una spaventosa maschera a gas, un po’ in stile Darth Vader. Un villain pronto a conquistare Atlantis, finendo il lavoro che Rourke aveva iniziato”.

Il grande colpo di scena sarebbe stata la rivelazione dell’identità dell’antagonista. Una volta tolta la maschera, sarebbe comparso il volto di Helga Sinclair, ritenuta defunta al termine del primo film per mano di Rourke. In questa nuova veste sarebbe stato uno dei primi cyborg del ventesimo secolo, in pieno accordo con lo stile steampunk.

Atlantis, live action

“Atlantis: L’impero perduto” pare possa essere messo in calendario dalla Disney come nuovo live action. Sul web i fan si sono detti entusiasti da questi rumors, così come accaduto per “Hercules”. Se tutto ciò dovesse realizzarsi, non è da escludere che nei prossimi anni il sequel mai realizzato possa vedere la luce, magari con attori in carne e ossa.

Il protagonista della pellicola è Milo Thatch, giovane cartografo cresciuto nel mito di suo nonno, grande avventuriero. Il museo per il quale lavora non intende però finanziare nessuna sua spedizione alla ricerca di Atlantide. Un vecchio amico di suo nonno è però entrato in possesso di un elemento storico che potrebbe finalmente indicare la strada verso la città sommersa. Ha così inizio la sua avventura, al seguito di un gruppo di esploratori esperti. Le cose però non andranno come previste da Milo, che dovrà fare di tutto per salvare Atlantide.