Addio a Hutton Gibson, papà Gibson

Il padre dell'attore e regista Mel Gibson (confermato il sequel de "La passione di Cristo"), si è spento all'età di 101 anni a Los Robles Hospital and Medical Center a Thousand Oaks. La notizia non è stata mai comunicata dalla famiglia della star Hollywoodiana. A renderla nota una ricerca del NY Times che ha trovato traccia nel database dei decessi in California. “Papà Gibson”, così lo chiamavano tutti da quando il figlio aveva ottenuto la celebrità, era un personaggio piuttosto controverso, noto alle cronache per le sue opinioni ultra ortodosse in tema di religione, era considerato un antisemita e più volte le sue dichiarazioni avevano scandalizzato l'opinione pubblica americana. Suo figlio Mel ha preferito mantenere il silenzio e non ha rilasciato commenti.