Film stasera in TV da non perdere oggi, sabato 6 giugno

La guida ai film che andranno in onda stasera, sabato 6 giugno, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera, in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film romantici da vedere stasera in TV

Adaline – L’eterna giovinezza, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Blake Lively in una love story soprannaturale. Adaline smette di colpo di invecchiare, dopo aver subito un incidente. L’incontro con Ellis la convincerà però a rivelare il suo segreto.

Dog Days, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Commedia corale sull’amore per i cani. A Los Angeles si intrecciano le storie di un gruppo di personaggi, che impareranno a vivere e amare grazie ai propri amici a quattro zampe.

Un giorno di pioggia a New York, ore 21:15 su Sky Cinema per te 1

Woody Allen dirige Elle Fanning, Timothee Chalamet e Selena Gomez. Due giovani fidanzati si ritrovano a Manhattan per un weekend da sogno. Vengono però totalmente travolti dagli imprevisti.

Baby blues, ore 21:14 su Premium Emotion

Stefano Accorsi in un film incentrato su una coppia che ha deciso di non avere figli. Quando però lei deve trasferirsi per lavoro a New York, la magia sembra sfumare.

Film thriller da vedere stasera in TV

Fratelli nemici – Close Enemies, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Thriller ambientato nelle banlieue parigine. Manuel è un trafficante e Driss un agente antidroga. I due però sono cresciuti fianco a fianco, come fratelli. Il destino li costringerà a collaborare.

Welcome Home – Uno sconosciuto in casa, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Thriller con Emily Ratajkowski, Aaron Paul e Riccardo Scamarcio. Una coppia americana si reca in vacanza in Umbria, dove incontra un ambiguo sconosciuto. Questi è il loro vicino, che nasconde qualcosa di oscuro.

Film d’azione da vedere stasera in TV

The Predator, ore 21:15 su Sky Cinema Sci-Fi

Un terrificante alieno si riaffaccia sulla Terra. Si ritroverà però dinanzi una squadra di mercenari pronto a fermarlo. Un nuovo capitolo per un classico Sci-Fi.

Lionheart – Scommessa vincente, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Un cult del cinema action con protagonista Jean-Claude Van Damme. Un legionario giunge a Los Angeles per riuscire a salvare suo fratello, messosi nei guai con dei narcotrafficanti. Entrerà così nel mondo dei combattimenti clandestini.

Film d’animazione da vedere stasera in TV

Robinson Crusoe, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Rilettura libera e fantasiosa del romanzo di Daniel Defoe. Il pappagallo Mac e i suoi amici vivono su di un’isola tropicale. Un giorno però giunge un uomo, naufragato dopo una tempesta.

Film biopic da vedere stasera in TV

Maria regina di Scozia, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Saoirse Ronan e Margot Robbie in un biopic sulla vita di Maria Stuarda. Quest’ultima lascia la corona di Francia e torna in patria. È pronta a rivendicare il proprio trono, sul quale però siede Elisabetta I.

Film comici da vedere stasera in TV

Lo chiamavano Bulldozer, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Bud Spencer è un ex campione di football americano, pronto a guidare un gruppo di ragazzi di strada in un match contro i Marines di una base Nato.

Bastardi senza gloria, ore 21:15 su Sky Cinema per te 2

Quentin Tarantino riscrive la storia del nazismo in Europa a suo modo. Un gruppo di soldati è pronto per una missione suicida a Parigi, dove tenteranno di uccidere Hitler. Pellicola con Brad Pitt e Christoph Waltz, tra gli altri grandi attori.

Ai confini della realtà, ore 21:15 su Premium Energy

Pellicola al limite tra la commedia e l’horror. Ispirato all’omonima serie televisiva, questo film è diretto da quattro registi e composto da quattro differenti episodi.

Come ammazzare il capo… e vivere felici, ore 21:15 su Premium Comedy

Commedia goliardica che vede tre amici umiliati costantemente dai loro capi. Decidono così di liberarsene. Ognuno si occuperà del capo dell’altro, per non destare sospetti.

Film horror da vedere stasera in TV

The Nun: la vocazione del male, ore 21:14 su Premium Cinema

Spin-off di “The Conjuring – Il caso Enfield”. Un prete e una novizia devono far luce sul caso di una giovane suora morta suicida.

Film fantasy da vedere stasera in TV

Animali fantastici: i crimini di Grindelwald, ore 21:15 su Premium Cinema +24

Secondo capitolo della saga prequel dedicata al mondo di Harry Potter. Scamander e Silente si alleano contro il mago oscuro Grindelwald, legato indissolubilmente al celebre preside di Hogwarts.

I programmi in chiaro

Buon compleanno… Pippo, ore 21:25 Rai 1

Un omaggio ad uno dei più grandi artisti della televisione italiana, Pippo Baudo. Insieme a lui, molti artisti ripercorrono le tappe più importanti della sua carriera.

Petrolio antivirus, ore 21:05 Rai 2

Le inchieste di Duilio Giammaria dedicate ai grandi temi dello scacchiere politico, sociale, economico e scientifico internazionale.

Aspettando le parole, ore 20:30 Rai 3

Massimo Gramellini torna con tante straordinarie storie di vita quotidiana, in un periodo caratterizzato da una sola imprescindibile parola: Coronavirus.

Stasera Italia: Weekend Speciale, ore 21:25 Rete 4

Edizione del fine settimana di “Stasera Italia”, programma dedicato alla politica, ai principali casi di cronaca, all'attualità e alle provocazioni sociali. Un confronto giornalistico con ospiti in studio ed in collegamento.

Ciao Darwin 7 - La resurrezione, ore 21:20 Canale 5

Lo show antropologico più divertente della TV, condotto da Paolo Bonolis. Due squadre composte da categorie antitetiche si sfidano scherzosamente: chi premierà la selezione naturale teorizzata da Darwin?

Asterix alle olimpiadi, ore 21:30 Italia 1

Film del 2008 diretto da Frédéric Forestier e Thomas Langmann, con Clovis Cornillac, Gérard Depardieu e Alain Delon. Il giovane gallo Alafolix è innamorato della principessa greca Irina che però è stata promessa in sposa al figlio di Cesare, Bruto.

Caccia al ladro, ore 21:15 La7

Film di Alfred Hitchcock, con Cary Grant, Charles Vanel e Grace Kelly. La nuova e serena vita di John, un tempo tra i ladri più esperti sulla piazza, viene stravolta da alcuni furti che sembrano essere stati realizzati da lui. Chi vuole incastrarlo?

007 – Vendetta privata, ore 21:30 Canale 8

Regia di John Glen, con Timothy Dalton e Carey Lowell. 007 - La saga: per vendicare un amico dato in pasto agli squali, Bond si infiltra, contro il volere dei suoi capi, nell'organizzazione di un boss della droga.

Storia di una ladra di libri, ore 21:25 Nove

Film del 2013 diretto da Brian Percival, con protagonisti Sophie Nélisse, Geoffrey Rush ed Emily Watson. Una bambina adottata trova riparo dagli orrori del nazismo nella sua collezione di libri, iniziata con un piccolo furto.

