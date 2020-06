Ghostbusters, in arrivo la reunion online del cast

L'attore e presentatore Josh Gad ha annunciato la rimpatriata virtuale fra i protagonisti del film cult del 1984 diretto da Ivan Reitman: non ci sono però ancora conferme su quali attori parteciperanno

Josh Gad non si ferma più: dopo aver dato vita alle reunion online dei cast di film di culto come I Goonies, Ritorno al futuro e Il Signore degli Anelli, l’attore ha annunciato un’altra attesissima rimpatriata: quella dei protagonisti di Ghostbusters – Acchiappafantasmi.



La reunion del cast di Ghostbusters avrà luogo, come negli altri casi, sul canale Youtube Reunited Apart creato dallo stesso Josh Gad. Anticipato già nel corso dell’episodio dedicato al Signore degli Anelli, il nuovo appuntamento era inizialmente previsto per l’8 giugno.



Su Twitter il conduttore ha però precisato che ci sarà da aspettare ancora un po’, anche se non molto, prima di vedere gli attori della commedia horror diretta da Ivan Reitman nel 1984 “riuniti a distanza”, proprio come suggerisce il titolo dello show.