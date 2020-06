Cannes, Fremaux: “Cinema non è morto e nemmeno malato”

Fremaux: "Non volevamo arrenderci"

approfondimento

Per Cannes, le date di maggio erano in pieno lockdown per via del coronavirus (GLI AGGIORNAMENTI LIVE), quelle di luglio solo una pallida speranza freddata dal prolungamento della quarantena, quelle di settembre "fuori discussione visto che è il mese di Venezia e Toronto", così come in autunno regno di altri festival. Ma anche "per rispetto al duro lavoro dei cineasti non volevamo arrenderci". Per questo Fremaux ha ricordato che, con i suoi selezionatori, ha trascorso i giorni di isolamento casalingo a vedere i 2.067 film, un numero record (è stata superata la soglia dei 2.000 per la prima volta), arrivati al suo indirizzo: "Ed è stata la decisione giusta".

"Il cinema è più vivo che mai"

"Questa selezione è qui ed è bellissima. Anche se i cinema sono chiusi da tre mesi questa selezione riflette che il cinema è più vivo che mai. Rimane unico, insostituibile", ha sottolineato ancora Fremaux. Alcuni dei titoli che rivelerà il 3 giugno sono circolati, ammette. "Altri film, anche previsti, visti e amati dal comitato di selezione, saranno assenti perché i loro autori e produttori hanno scelto di posticipare la loro uscita all'inverno o alla primavera del 2021 e quindi si proporranno ai festival del prossimo anno, tra cui Cannes".