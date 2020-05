Film stasera in TV da non perdere oggi, sabato 30 maggio

La guida ai film che andranno in onda stasera, sabato 30 maggio, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Film comici da vedere stasera in TV

Figli, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Commedia con Paola Cortellesi e Valerio Mastandrea, tratta dal celebre monologo di Mattia Torre. Il film racconta in maniera ironica la lotta quotidiana di una coppia alle prese con due figli.

Cambio vita, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Ryan Reynolds e Jason Bateman in una commedia sullo scambio d’identità. In seguito a un black-out scaturito da un fulmine, gli amici Mitch e Davies si ritrovano l’uno nel corpo dell’altro.

Un’estate ai Caraibi, ore 21:14 su Premium Comedy

Enrico Brignano, Gigi Proietti e Biagio Izzo sono parte di un ricco cast per questa commedia di Carlo Vanzina. Si intrecciano numerose storie di italiani in vacanza nella paradisiaca cornice di Antigua.

Film biopic da vedere stasera in TV

Copia originale, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Melissa McCarthy candidata all’Oscar per questo biopic sulla scrittrice Lee Israel. La donna sfruttò il proprio talento per comporre e in seguito vendere false lettere di personaggi famosi scomparsi.

Film gialli da vedere stasera in TV

Una Calibro 20 per lo specialista, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Jeff Bridges e Clint Eastwood protagonisti del primo film di Michael Cimino. Un road movie sulle strade americane degli anni ’70. Al centro della trama vi sono quattro banditi all’inseguimento di un malloppo.

Film d’avventura da vedere stasera in TV

Heidi, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Film dedicato ad Heidi, l’amato personaggio del celebre cartone animato. La sua felice infanzia tra i monti della Svizzera viene interrotta dal forzato trasferimento a Francoforte.

Il pianeta rosso, ore 21:14 su Premium Energy

Film ambientato nel 2050, quando la sopravvivenza del genere umano è minacciata gravemente. Un equipaggio parte per una ricognizione su Marte per riuscire a salvare le sorti della nostra specie.

Film d’azione da vedere stasera in TV

No Escape – Colpo di stato, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Owen Wilson, Pierce Brosnan e Lake Bell in un thriller ambientato nel sud-est asiatico. Una famiglia americana diventa lo sfortunato bersaglio dei ribelli durante una guerra civile.

Film thriller da vedere stasera in TV

Il silenzio degli innocenti, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

5 Oscar per il thriller di Jonathan Demme con protagonisti Anthony Hopkins e Jodie Foster. Al fine di riuscire a stanare un pericoloso serial killer, un’agente dell’FBI si ri ad Hannibal Lecter, inquietante criminale, incarcerato dopo aver mangiato le proprie vittime.

Film romantici da vedere stasera in TV

The Best Man, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Commedia sentimentale che vede come protagonista uno scrittore, che si imbatte in alcuni amici, dei quali ha rivelato degli intimi segreti nel suo ultimo romanzo.

L’amore non va in vacanza, ore 21:15 su Sky Cinema per te 1

Commedia romantica dal ricco cast, con Cameron Diaz, Kate Winslet, Jude Law e Jack Black. Due donne, molto sfortunate in amore, decidono di allontanarsi da casa, scambiandosi le abitazioni.

Film drammatici da vedere stasera in TV

L’amante, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Film tratto dal romanzo di Marguerite Duras. Una love story proibita, ambientata in Indocina negli anni ’20. Una 15 enne di origine francese diventa l’amante di un potente uomo molto ricco.

Il Gladiatore, ore 21:15 su Sky Cinema per te 2

Russell Crowe e Joaquin Phoenix in un film cult di Ridley Scott. Un comandante delle legioni romane viene tradito dal figlio dell’imperatore. Questi uccide il padre e condanna lui a morte. Massimo Decimo Meridio riesce a sfuggire ma la sua famiglia perde la vita. La sua esistenza ripartirà come schiavo gladiatore, mosso soltanto dalla vendetta.

Le relazioni pericolose, ore 21:14 su Premium Emotion

Tre premi Oscar per un film con Glenn Close e John Malkovich. Si raccontano i rapporti ambigui che legano tre personaggi di corte nella Francia del XVIII secolo.

Film sui supereroi da vedere stasera in TV

L’uomo d’acciaio, ore 21:07 su Premium Cinema

Film dedicato alla figura di Superman, interpretato da Henry Cavill. Se ne raccontano le origini, a partire dalla distruzione di Krypton, suo pianeta d’origine, dal quale suo padre lo ha salvato, spedendolo sulla Terra, dov’è cresciuto come un umano.

Shazam!, ore 21:15 su Premium Cinema +24

Billy è un 14enne che di colpo scopre d’avere il potere di trasformarsi in Shazam, un essere dai poteri soprannaturali. Sarà chiamato a battersi contro il male, sconfiggendo il dottor Sivana.

I programmi in chiaro

Gigi, questo sono io, ore 21:25 Rai 1

Gigi D'Alessio, one man show, conduce l'attesissimo programma con ospiti illustri, soprattutto made in Napoli.

Petrolio antivirus, ore 21:05 Rai 2

Le inchieste di Duilio Giammaria dedicate ai grandi temi dello scacchiere politico, sociale, economico e scientifico internazionale.

Aspettando le parole, ore 20:30 Rai 3

Massimo Gramellini torna con tante straordinarie storie di vita quotidiana, in un periodo caratterizzato da una sola imprescindibile parola: Coronavirus.

Stasera Italia: Weekend Speciale, ore 21:20 Rete 4

Edizione del fine settimana di “Stasera Italia”, programma dedicato alla politica, ai principali casi di cronaca, all'attualità e alle provocazioni sociali. Un confronto giornalistico con ospiti in studio ed in collegamento.

Ciao Darwin 7 – La resurrezione, ore 21:20 Canale 5

Due squadre composte da categorie antitetiche si sfidano scherzosamente, sotto la conduzione di Paolo Bonolis: chi premierà la selezione naturale teorizzata da Darwin?

Garfield, ore 21:30 Italia 1

Film del 2004 diretto da Peter Hewitt, primo live action tratto dal fumetto omonimo, con protagonista il simpatico gatto rosso Garfield.

Un colpo perfetto, ore 21:15 La7

Film di Michael Radford, con Michael Caine e Demi Moore. Un uomo delle pulizie chiede ad una insoddisfatta manager di aiutarlo a derubare l'azienda per cui lavorano, la London Diamond Corporation.

007 – Zona pericolo, ore 21:30 Canale 8

Spettacolari colpi di scena per l'esordio di Timothy Dalton nei panni di 007. James Bond viene inviato a Bratislava per favorire la fuga di Georgi Koskov, un generale del KGB. Straripanti avventure e inseguimenti mozzafiato per uno spy movie ricco di tensione, in perfetto stile 007.

L’amore bugiardo - Gone Girl, ore 21:30 Nove

Regia di David Fincher, con Ben Affleck e Rosamund Pike. La scomparsa di una donna fa sospettare del marito finché incredibili retroscena non porteranno a galla la verità.

