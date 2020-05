Ciak, con Matrix 4 si riaprono i set dei grandi film di Hollywood

approfondimento

Fase 2, cinema e tv: firmato protocollo per ripresa delle produzioni

Primo piano sui primi blockbuster attesi anche in Italia, quasi certamente a luglio, e sulle procedure rigidissime adottate per riaprire i grandi set. Tra i servizi del mensile, l’ultima avventura di Mickey Rourke, che è stato protagonista delle riprese dell’action Warhunt in Lettonia proprio durante la quarantena, grazie all’applicazione di innovativi protocolli di sicurezza, e una intervista a Richard Gere, personaggio centrale di una nuova serie di Sky Atlantic, MotherFatherSon, al via l’ 8 giugno