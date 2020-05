Film stasera in TV da non perdere oggi, lunedì 25 maggio

La guida ai film che andranno in onda stasera, lunedì 25 maggio, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera, in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film noir da vedere stasera in TV

Gli uomini d’oro, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Film con Fabio De Luigi, Edoardo Lo e Giampaolo Morelli. Un noir metropolitano tratto da una storia vera. Siamo a Torino, nel 1996, quando un impiegato delle Poste coinvolge un ex pugile e un collega in una rapina divenuta storica.

Film comici da vedere stasera in TV

I Tenenbaum, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Film cult di Wes Anderson, con un cast stellare, con Gene Hackman, Ben Stiller e Gwyneth Paltrow, tra gli altri. Tre fratelli si ritrovano nella casa d’infanzia in occasione del ritorno del padre.

Asterix & Obelix: missione Cleopatra, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Monica Bellucci e Gerard Depardieu sono le star del cast di questo nuovo adattamento dei celebri fumetti dedicati ad Asterix & Obelix. I due galli, insieme con Panoramix, devono costruire un palazzo nel deserto per accontentare Cleopatra.

C’è tempo, ore 21:15 su Sky IoRestoACasa 1

Stefano Fresi in una commedia on the road di Walter Veltroni. Dopo la morte del padre un quarantenne scopre d’avere un fratellastro minorenne.

Buona giornata, ore 21:14 su Premium Cinema

La cronaca di una giornata italiana, vissuta attraverso differenti personaggi in svariate città. Film con Christian De Sica, Diego Abatantuono, Vincenzo Salemme e Lino Banfi, tra gli altri.

Semi-pro, ore 21:15 su Premium Comedy

Film ambientato nel 1976. Soltanto le prime quattro squadre dell’ABA possono essere ammesse all’NBA. I Tropics si ritrovano a essere ultimi in classica e sognano la scalata.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Quantum of Solace, ore 21:15 su Sky Cinema 007

Secondo capitolo della saga di James Bond con Daniel Craig come 007. L’agente è alla ricerca della verità sulla donna di cui era innamorato, che lo ha tragicamente tradito, perdendo la vita.

Tropa de elite 2 – Il nemico è un altro, ore 21.00 su Sky Cinema Action

Viaggio nel cuore corrotto del Brasile. Il Capitano Nascimento viene assegnato ai servizi segreti e scopre le mele marce presenti nella polizia e nella politica.

Renegades: Commando d’assalto, ore 21:15 su Premium Cinema +24

Action adrenalinico con protagonista un gruppo di Navy Seals. Questi sono chiamati a recuperare un tesoro nazista dal fondo di un lago.

Blackhat, ore 21:15 su Premium Energy

Action con protagonista Chris Hemsworth. Un hacker pregiudicato ottiene una licenza dal carcere federale. Si ritrova a dover identificare e sventare una pericolosissima rete di criminalità informatica.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Il viaggio di Yao, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Omar Sy in un road movie per tutta la famiglia. Un attore francese si reca a Dakar per un tour promozionale. Scopre qui le proprie origini senegalesi, riaccompagnando un bambino al proprio villaggio.

Resta anche domani, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Chloe Grace Moretz in un dramma tratto dal bestseller di Gayel Forman. Una giovane resta in coma dopo un incidente, ritrovandosi in un limbo dove ripercorre il proprio passato e la sua storia d’amore.

Tutti lo sanno, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Penelope Cruz e Javier Bardem in un dramma familiare. Una festa di nozze è turbata da un tragico evento, che svela segreti indicibili del passato.

Il gladiatore, ore 21:15 su Sky IoRestoACasa 2

Russell Crowe e Joaquin Phoenix in un film cult di Ridley Scott. Un comandante delle legioni romane viene tradito dal figlio dell’imperatore. Questi uccide il padre e condanna lui a morte. Massimo Decimo Meridio riesce a sfuggire ma la sua famiglia perde la vita. La sua esistenza ripartirà come schiavo gladiatore, mosso soltanto dalla vendetta.

Film horror da vedere stasera in TV

The Nest (Il nido), ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Horror che segna l’esordio alla regia per Roberto De Feo. Una giovane domestica riesce a scardinare il mistero insondabile di una villa, dove un bimbo paraplegico vive con la severa madre.

Film thriller da vedere stasera in TV

Delitto in Provenza, ore 21:15 su Premium Emotion

Paoline è una studiosa di storia, tornata nella propria città d’origine dopo il ritrovamento di un testo di Nostradamus. Oltre al libro però spunta anche un cadavere.

I programmi in chiaro

Il Commissario Montalbano – Un covo di vipere, ore 21:25 su RAI 1

Film dedicato al Commissario Montalbano per la regia di A. Sironi, girato nel 2017. Montalbano deve fare luce sulla morte misteriosa di Cosimo Barletta. Le indagini, però, portano scoperte inaspettate.

Facciamo che io ero un’altra volta, ore 21:20 su RAI 2

I momenti salienti dello show della favolosa Virginia Raffaele, insieme a Fabio De Luigi e tantissimi altri ospiti tutti da scoprire.

Report, ore 21:20 su RAI 3

Diciannovesimo episodio di Report: il programma di approfondimento e reportage sui temi di cronaca, attualità, economia e politica. Conduce Sigfrido Ranucci.

Quarta Repubblica, ore 21:25 su Rete 4

Attualità e società in un programma di approfondimento culturale condotto da Nicola Porro.

Il gladiatore, ore 21:20 su Canale 5

Emigratis, ore 21:27 su Italia 1

Programma televisivo ideato e condotto dal duo comico Pio e Amedeo: dopo aver scroccato l'impossibile da sportivi, vip e star di tutto il mondo, non si accontentano e vogliono di più. Devono trovare un modo per far soldi e sistemarsi per sempre.

Attrazione fatale, ore 21:15 su La7

Film del 1987 con Glen Close e Michael Douglas. Un avvocato viene perseguitato in maniera esasperante da una donna con cui ha avuto un’avventura clandestina e… fatale. Da non perdere.

Scomparsi: Emanuela Orlandi, ore 21:30 su Canale 8

Ripercorriamo nel dettaglio una delle vicende più tristemente note della storia italiana: la scomparsa di Emanuele Orlandi. Attraverso i ricordi di suo fratello, analizziamo alcune domande che ancora oggi restano senza risposta.

The Hunt - La caccia, ore 21:25 su NOVE

Puntata intitolata “La sfida più ardua”. In questo documentario, straordinarie immagini mostrano le diverse tecniche usate dal predatore per catturare le loro ignare prede. Lo show è presentato da David Attenborough.

