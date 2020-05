Film stasera in TV da non perdere oggi, domenica 24 maggio

La guida ai film che andranno in onda stasera, domenica 24 maggio, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera, in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Vivere, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Francesca Archibugi dirige Micaela Ramazzotti e Adriano Giannini. I due interpretano una coppia di sposi in chiara crisi. Il loro è un equilibrio precario, distrutto dall’arrivo di una ragazza alla pari irlandese.

Codice d’onore, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Tom Cruise contro Jack Nicholson in un dramma giudiziario con un ricco cast, vantando anche Demi Moore e Kevin Bacon. Tre avvocati difendono due marines accusati dell’omicidio di un commilitone.

December boys, ore 21:14 su Premium Emotion

Daniel Radcliffe in un film incentrato sulla rivalità tra quattro orfani, pronti a tutto pur di essere adottati da una coppia di genitori.

Film western da vedere stasera in TV

I fratelli Sisters, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Joaquin Phoenix, John C. Reilly e Jake Gyllenhaal in un western premiato per la miglior regia al Festival del Cinema di Venezia del 2018. La trama racconta di due fratelli incaricati di uccidere un cercatore d’oro nel vecchio west.

Film d’azione da vedere stasera in TV

GoldenEye, ore 21:15 su Sky Cinema 007

Esordio per Pierce Brosnan nei panni di James Bond. L’agente 007 è affiancato da Izabella Scorupco in questa missione. Dovrà riuscire a sgominare una banda che ha rubato un’arma spaziale da una centrale siberiana.

6 Bullets, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Film d’azione con protagonista Jean-Claude Van Damme. Un campione di MMA si rivolge a un ex legionario per riuscire a salvare sua figlia, rapita da una banda di criminali.

Renegades: Commando d’assalto, ore 21:15 su Premium Cinema

Action adrenalinico con protagonista un gruppo di Navy Seals. Questi sono chiamati a recuperare un tesoro nazista dal fondo di un lago.

Film fantasy da vedere stasera in TV

Ritorno all’isola di Nim, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Avventuroso fantasy con Bindi Irwin. La giovanissima Nim decide di combattere per salvare la sua isola da spietati bracconieri. Per farlo dovrà però allearsi con il fuggitivo Edmund.

Warcraft – L’inizio, ore 21:13 su Premium Energy

Primo capitolo di un’avventura fantasy ispirata al celebre gioco. Un re, un guerriero e un mago devono fronteggiare un temibile esercito di orchi invasori.

Film horror da vedere stasera in TV

Il signor Diavolo, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Pupi Avati torna a cimentarsi con l’horror, proponendo una storia di provincia, intrisa di paure e superstizioni. Nel Veneto rurale degli anni ’50 un bimbo uccide un proprio coetaneo, ritenendo che la sua figura deforme fosse segno del demonio.

Film romantici da vedere stasera in TV

Una proposta per dire sì, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Amy Adams e Matthew Goode protagonisti di una commedia romantica ambientata in Irlanda. Anna intende approfittare di un’antica tradizione per convincere finalmente il suo fidanzato a sposarla.

Film comici da vedere stasera in TV

Attenti a quelle due, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Commedia esilarante sull’arte dell’imbroglio con Anne Hathaway e Rebel Wilson. Ambientato sulla riviera francese, questo film vede come protagoniste due abili truffatrici, che elaborano un piano per spennare un milionario.

E alla fine arriva Polly, ore 21:15 su Sky IoRestoACasa 1

Commedia con Ben Stiller e Jennifer Aniston. Tradito da sua moglie in luna di miele, un assicuratore riesce a ritrovare se stesso al fianco di un’ex compagna di scuola.

Insieme per forza, ore 21:15 su Premium Cinema +24

Jim e Lauren vivono un disastroso primo appuntamento. Si ritrovano però, per puro caso, in vacanza insieme con le rispettive famiglie.

Zack & Miri amore a… primo sesso!, ore 21:14 su Premium Comedy

Commedia con protagonisti Seth Rogen ed Elizabeth Banks. I due interpretano degli amici che decidono di realizzare un film porno, così da risolvere i propri problemi economici.

Film d’avventura da vedere stasera in TV

Jurassic Park, ore 21:15 su Sky IoRestoACasa 2

Tre Premi Oscar per un cult firmato Steven Spielberg. Un milionario dà vita a un parco nel quale sono tornati in vita i dinosauri. Durante un’analisi da parte di tre tecnici però qualcosa andrà storto e le belve saranno libere di cacciare i propri creatori.

I programmi in chiaro

L’allieva, ore 21:25 Rai 1

11esimo episodio della seconda stagione, dal titolo “Omega come omicidio”. Claudio è pronto a conoscere i genitori di Alice. L’atmosfera romantica creata viene però bruscamente interrotta.

Che tempo che fa, ore 21:05 Rai 2

Fabio Fazio, insieme a Filippa Lagerback e a Luciana Littizzetto, analizza i principali fatti d'attualità con ospiti in studio o in collegamento.

Un giorno in pretura, ore 21:20 Rai 3

“Il virus dell'amore” - Le fasi salienti del processo contro Valentino Talluto. Dal 2006 al 2015, l'uomo ha coltivato numerose relazioni a rischio pur sapendo di essere sieropositivo.

Sleepers, ore 21:25 Rete 4

Film dal ricco cast, con Robert De Niro e Brad Pitt. Quattro ragazzi subiscono le sevizie di una guardia carceraria in penitenziario. Dieci anni dopo l’uomo viene trovata privo di vita e loro devono fronteggiare un processo.

Live Non è la D’Urso, ore 21:10 Canale 5

Il programma ideato e condotto da Barbara D'Urso che ospiterà personaggi d'eccezione pronti a raccontarsi e a sottoporsi ai commenti del pubblico in studio e a casa.

Come ti spaccio la famiglia, ore 21:30 Italia 1

Commedia con Jennifer Aniston, Emma Roberts e Jason Sudeikis. David Burke è un piccolo spacciatore di marijuana, costretto a fare un favore enorme al proprio ricettatore, per evitare guai. Per farlo dovrà crearsi una finta famiglia.

Non è l’Arena (live), ore 20:35 La7

Il programma di Massimo Giletti che punta i riflettori sui temi e i protagonisti della più stretta attualità politica, sociale e della cronaca.

I delitti del Barlume - Il telefono senza fili, ore 21:30 Canale 8

Regia di Roan Johnson, con Filippo Timi e Lucia Mascino. Massimo e i vecchietti del BarLume cercano di scoprire cosa si nasconde dietro la scomparsa di una donna, gestrice con il marito dell'agriturismo locale.

Little Big Italy, ore 21:25 Nove

“Cartagena” - Francesco Panella torna in America, dove incontra tre italiani che lo porteranno a mangiare nel loro ristorante del cuore, il luogo che più li fa sentire a casa.

