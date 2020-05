Star Wars, dopo 40 anni l’Impero colpisce ancora

Quarant' anni e non sentirli, almeno per L’impero Colpisce Ancora di George Lucas, episodio 5 della trilogia classica di Star Wars che usci esattamente il 21 maggio del 1980. Un film che è riuscito a navigare da una galassia lontana lontana arrivando con la freschezza di un vero e proprio capolavoro. Di questo non possiamo che ringraziare George Lucas, capace di portare sullo schermo non un semplice sequel, ma una pellicola piena di grazia e bellezza, dai toni spesso intimistici e riflessivi. Per questo si può tranquillamente dire che, dopo 40 anni di onorata carriera, L’impero colpisce ancora è un film che, ogni volta che lo si riguarda, non delude mai, dando sempre una sensazione di una favola a tratti amara, struggente e in alcuni punti, piena di pathos e azione. Insomma un mix perfetto e riuscitissimo.