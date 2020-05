Sesso, bugie e videotape: il sequel di Steven Soderbergh

Steven Soderbergh ha lavorato molto durante questa quarantena, dovuta all’emergenza coronavirus (GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - I NUMERI ITALIANI: GRAFICHE). Ha infatti scritto molto e, in un video caricato sul canale YouTube ufficiale dell’azienda Flaviar, ha rivelato d’aver completato ben tre sceneggiature.

Rinchiuso in casa a New York ha trovato la giusta concentrazione, facendo fruttare il tempo a propria disposizione. Tra queste trova spazio anche l’inatteso sequel di “Sesso, bugie e videotape”. Si tratta di uno dei film più famosi del celebre regista, risalente al 1989, vincitore della Palma d’Oro al Festival di Cannes, con protagonisti James Spader e Andie MacDowell.

Ecco le parole del regista: “Nel corso di questa quarantena ho scritto più di quanto non abbia fatto in passato, dall’estate dell’85 a oggi. Ho deciso che avrei scritto, quando a New York è iniziato il lockdown. L’ho fatto per restare sano di mente. Avevo bisogno di tornare a scrivere. Ho terminato tre differenti sceneggiature. Una era una riscrittura, una invece un originale e poi l’adattamento di un romanzo. Per quanto riguarda l’originale, si tratta di un sequel di ‘Sesso, bugie e videotape’. Avevo un’idea in mente ormai da un po’ di tempo e ora penso d’aver trovato il giusto modo per renderla al meglio. L’ho scritto e intendo realizzarlo”.

Sesso, bugie e videotape, la trama

Nei prossimi anni potrebbe dunque avere inizio il processo di messa in produzione di questo inaspettato sequel. Ecco dunque la trama del primo film che, per quanto celebre e ben noto a molti, potrebbe essere sfuggito alle nuove generazioni.

John è un avvocato molto noto in Lousiana, sposato da tempo con Ann, casalinga con una profonda ossessione per le pulizie. Il loro rapporto vive una crisi, principalmente dovuta alle difficoltà nella sfera intima. Lei decide così di recarsi da un terapeuta. John intanto trova conforto nella propria amante, Cynthia, sorella di sua moglie. Le due sono decisamente differenti, con Cynthia che tutt’altro che gelida.

A questo quadro si aggiunge Graham, vecchio compagno di scuola di John, che ha dei seri problemi sessuali. L’avvocato lo invita a trascorrere dei giorni a casa sua. Ann non è d’accordo con tale decisione ma, dopo aver scoperto del tradimento del marito, si scopre attratta dall’ospite. Arriverà così ad aprirsi molto più con lui che col suo terapista. Scopre che l’uomo esorcizza la sua presunta impotenza registrando su cassetta dei racconti scabrosi. All’insaputa l’una dell’altra, si presteranno a questo gioco sia Ann che Cynthia.