Film stasera in TV da non perdere oggi, martedì 19 maggio

La guida ai film che andranno in onda stasera, martedì 19 maggio, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera, in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Soldado, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Stefano Sollima dirige Benicio Del Toro e Josh Brolin nel sequel dell’acclamato “Sicario”. Un uomo misterioso e dal passato oscuro viene assoldato dall’FBI. Intensificherà la guerra al narcotraffico, al confine tra Messico e Stati Uniti.

La morte può attendere, ore 21:15 su Sky Cinema 007

Pierce Brosnan in un’avventura dai ghiacci, affiancato dalla Bond girl Halle Berry. Stavolta 007 è sulle tracce di un uomo d’affari in possesso di un’arma tremendamente letale.

Dredd – Il giudice dell’Apocalisse, ore 21:15 su Sky IoRestoACasa 2

Karl Urban e Lena Headey protagonisti della trasposizione di un fumetto cult. Il giustiziere di Mega City One è al lavoro per risolvere il mistero di un delitto avvenuto nel quartiere di Ma-Ma, la potente regina della droga.

Film drammatici da vedere stasera in TV

I fantasmi d’Ismael, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Mathieu Amalric, Marion Cotillard e Charlotte Gainsbourg in un film che racconta la storia di un regista in piena crisi dopo il ritorno della moglie, 20 anni dopo la sua scomparsa.

Un grido nella notte, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Meryl Streep interpreta una donna condannata ingiustamente per la morte della sua bambina. La stampa la aggredisce, dipingendola come la responsabile. Lei lotterà per far emergere la verità.

Gran Torino, ore 21:14 su Premium Cinema

Film diretto e interpretato da Clint Eastwood. Pellicola che propone il ritratto di un uomo solo, avverso alle diversità e al cambiamento. Si ritrova a prendersi cura di una famiglia di immigrati, che diventano la sua seconda famiglia.

Perfetti sconosciuti, ore 21:15 su Premium Cinema +24

Mix di dramma e commedia, che parte da una domanda: quante coppie si sfascerebbero se l’uno guardasse nel cellulare dell’altro? Così un gruppo di amici decide di mettere gli smartphone sul tavolo per una sera, scatenando un inferno.

Ricatto internazionale, ore 21:14 su Premium Emotion

Dramma politico su un accordo finanziario tra Perù e Stati Uniti. Un avvenimento che avrà ripercussioni sulla vita di tre persone, sconvolgendo la loro esistenza.

Film comici da vedere stasera in TV

I puffi, ore 21:00 su Sky Cinema Family

I Puffi giungono sul grande schermo, dopo il successo globale della serie animata degli anni ’80, oltre che del fumetto. Si ritroveranno a vivere un’incredibile avventura a New York, dove saranno inseguiti da Gargamella.

Lei è troppo per me, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Commedia romantica sugli opposti che si attraggono. Un giovane molto impacciato riesce a far colpo su una splendida ragazza. Dovrà però difendersi dall’invidia.

Mamma o papà?, ore 21:15 su Sky IoRestoACasa 1

Paola Cortellesi e Antonio Albanese protagonisti del remake di una commedia francese. Due coniugi divorziano e si ritrovano al centro di una battaglia legale per non ottenere la custodia dei figli.

Bingo Bong, ore 21:14 su Premium Comedy

Una versione italiana della leggenda di Tarzan. Bingo Bongo è cresciuto in Congo, tra le scimmie. Si ritrova a Milano, interpretato da Adriano Celentano, riuscendo a fidarsi soltanto di una splendida antropologa, che lo accoglie in casa sua.

Film d’avventura da vedere stasera in TV

Cowboys & Aliens, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Harrison Ford, Daniel Craig e Olivia Wilde in un fanta-action con al centro della trama uno straniero senza memoria. Questi possiede un bracciale misterioso, unica speranza contro un’imminente invasione aliena.

Film thriller da vedere stasera in TV

The Crash – Minaccia a Wall Street, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Thriller informatico con Frank Grillo e John Leguizamo. Un gruppo di criminali è incaricato dal governo di fermare un cyberattacco che rischia di distruggere il sistema americano, mandando gli Stati Uniti in bancarotta.

Film romantici da vedere stasera in TV

Grace – Ispirazione cercasi, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Divertente commedia con Katie Cassidy e Tate Donovan. Charlie è un romanziere ma vive un periodo difficile. È del tutto bloccato e il suo agente si avvale della bella Dawn per tentare di sbloccarlo.

Film di fantascienza da vedere stasera in TV

The Island, ore 21:15 su Premium Energy

Ewan McGregor e Scarlett Johansson sono i protagonisti di questo film di fantascienza diretto da Michael Bay. Lincoln sogna di visitare “l’isola”, ultimo angolo incontaminato del pianeta. Ben presto però scoprirà la verità sulla struttura nella quale si trova.

I programmi in chiaro

Ricatto d’amore, ore 21:25 Rai 1

Film con Sandra Bullock e Ryan Reynolds. La manager di un’azienda editoriale risulta particolarmente odiosa agli occhi dei suoi dipendenti. Costringerà un dipendente a sposarla per ottenere la cittadinanza.

Troppo napoletano, ore 21:20 Rai 2

Commedia con Serena Rossi e Luigi Esposito. Dopo la morte del padre, il piccolo Ciro evidenzia dei chiari segni di turbamento. La madre decide così di fare qualcosa, rivolgendosi a uno psicologo.

#cartabianca, ore 21:20 Rai 3

Programma di approfondimento su politica, economia, immigrazione, sicurezza, pensioni, cronaca ed Europa. A condurre c’è Bianca Berlinguer, che racconta i temi della settimana con collegamenti, ospiti e servizi.

Fuori dal coro, ore 21:25 Rete 4

Striscia di informazione e approfondimento, condotta da Mario Giordano, che analizza le ultime news dell’attualità italiana.

La cattedrale del mare - 1ª TV, ore 21:20 Canale 5

Serie TV tratta dal romanzo omonimo di Ildefonso Falçones. In onda il primo di quattro episodi, ambientato nel 1319, quando Bernat riesce a darsi alla fuga con suo figlio Arnau, sfuggendo a una vita di schiavitù.

Le Iene Show, ore 21:15 Italia 1

Le inchieste dei giornalisti de “Le Iene”, in prima serata, tra dissacranti interviste, cronaca e attualità raccontata con stile irriverente e satirico.

Di martedì (live), ore 21:15 La7

Talk show condotto da Giovanni Floris, che affronta i temi dell’attualità italiana, tra confronti politici, servizi e interviste sul campo. Viene così analizzata dettagliatamente la settimana trascorsa.

Il potere dei soldi, ore 21:30 Canale 8

Film con Liam Hemsworth, Amber Heard e Harrison Ford. Adam è un ragazzo ambizioso e sogna di riuscire a entrare a far parte del mondo dei ricchi professionisti delle telecomunicazioni. Sarà però costretto a divenire una spia industriale.

Non-Stop, ore 21:25 Nove

Film con Liam Neeson e Julianne Moore. La vita di 200 passeggeri è nelle mani dell’agente Bill Marks. Dei misteriosi messaggi gli chiedono di far trasferire al governo 150 milioni di dollari su un conto segreto. Ogni 20 minuti un passeggero morirà.

