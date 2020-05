Matthew McConaughey, post su Facebook dedicato agli studenti del 2020

TOM HANKS, UN VIDEO PER CONGRATURARSI CON GLI STUDENTI DELLA WRIGHT STATE UNIVERSITY



Matthew McConaughey si rivolge agli studenti che in questo 2020 ricevono un diploma virtuale (ma solo nella forma) e lo fa col sorriso e con la voglia di comunicare una speranza cvhe travalica il lockdown (AGGIORNAMENTI - SPECIALE - LA MAPPA). Le sue parole arrivano attraverso un video postato sul suo profilo Facebook: una manciata di secondi ma di una incisività assoluta.



L’attore dice agli studenti che il futuro bussa alla loro porta, che sta per arrivare il momento in cui potranno mettere in pratica quello che hanno imparato negli anni trascorsi a studiare. Immaginando poi che molti non avranno ancora chiaro quale strada percorrere nella vita, Matthew McConaughey li tranquillizza: “Ho 50 anni e certi giorni non so neanche io cosa fare”. Infine ha strappato un sorriso sul fatto che il diploma arriverà loro in modo virtuale definendoli, proprio per questo motivo originali!



Alla consegna dei diplomi parteciperanno anche altre celebrità tra cui Oprah Winfrey, che terrà il discorso di consegna dei diplomi, e Miley Cyrus, che canterà uno dei suoi successi; l'evento sarà in streaming sui principali social con l'hashtag #Graduation2020