Film stasera in TV da non perdere oggi, mercoledì 13 maggio

La guida ai film che andranno in onda stasera, mercoledì 13 maggio, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera, in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Mio fratello rincorre i dinosauri, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Alessandro Gassmann e Isabella Ragonese in un film di formazione. Un adolescente deve confrontarsi con la disabilità del suo fratellino, affetto da sindrome di Down.

The Lobster, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Film del premiato regista Lanthimos, con Colin Farrell e Rachel Weisz. I due sono protagonisti di un mondo che vieta di essere single. Ogni persona deve trovare forzatamente un partner o sarà trasformato in un animale.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Agente 007, solo per i tuoi occhi, ore 21:15 su Sky Cinema 007

Film sul celebre agente 007, che ha il volto di Roger Moore. James Bond sfida i sovietici al fine di impossessarsi di un congegno top secret posto su una nave affondata.

A-X-L: un’amicizia extraordinaria, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Film fanta-action che mira a raccontare l’importanza dell’amicizia in un futuro lontano. Un giovane si imbatte in un sofisticato cane robot, in fuga dagli scienziati che lo hanno progettato per sfruttarlo per scopi militari.

Revenge, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Primo ‘revenge movie’ diretto da una donna. Dopo aver subito gli abusi di tre uomini e lasciata a morire, una ragazza si trasforma in una vendicatrice senza scrupoli. Da preda a cacciatrice.

PPZ – Pride + Prejudice + zombies, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Rivisitazione horror del classico “Orgoglio e pregiudizio”. Elizabeth deve difendersi a colpi di arti marziali dagli zombie che infestano Londra. Il tutto mentre conduce una difficile relazione con il tenebroso Darcy.

Lone survivor, ore 21:14 su Premium Energy

Film tratto da una storia vera, con protagonista Mark Wahlberg. Quattro Navy Seal sono in missione segreta in Asfghanistan. Il film segue le loro vicende e il tentativo non solo di completare l’operazione ma di tornare a casa in vita.

Film romantici da vedere stasera in TV

Il gioco delle coppie, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Guillame Canet e Juliette Binoche in una commedia romantica sui complessi e clandestini rapporti amorosi tra un editore, uno scrittore e le rispettive compagne.

Film biopic da vedere stasera in TV

Ted Bundy – Fascino criminale, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Zac Efron e Lily Collins nel biopic dedicato a uno dei più feroci serial killer della storia americana, Ted Bundy. Volto d’angelo, il suo, che ha reso quasi impossibile per sua moglie rendersi conto della belva che le viveva accanto.

Film comici da vedere stasera in TV

Crackers, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Donald Sutherland e Sean Penn nel remake americano de “I soliti ignoti”. Cinque ladri elaborano un piano per riuscire a rapinare un banco dei pegni a San Francisco.

Un nemico che ti vuole bene, ore 21:15 su Sky IoRestoACasa 1

Black comedy con Diego Abatantuono. Un professore salva la vita di un killer professionista. Questi, per riconoscenza, decide di offrirgli i propri servigi, proponendogli di uccidere qualunque suo nemico.

Una piccola impresa meridionale, ore 21:12 su Premium Emotion

Un prete espulso dalla comunità ecclesiastica si rifugia in un faro in Puglia, che accoglierà un gran numero di personaggi singolari, tutti in cerca di una necessaria pausa di riflessione.

La fidanzata di papà, ore 21:14 su Premium Comedy

Barbara e Matteo vivono a Miami, dove aspettano un bambino. Alla vigilia della nascita si ritrovano a dover fronteggiare l’arrivo dei rispettivi genitori.

Film d’avventura da vedere stasera in TV

Jurassic Park III, ore 21:15 su Sky IoRestoACasa 2

Sam Neil nel terzo capitolo della saga. Il paleontologo Grant si ritrova nuovamente sull’isola di Sorna, dove scopre l’esistenza di creature più evolute.

Film fantasy da vedere stasera in TV

Harry Potter e la camera dei segreti, ore 21:15 su Premium Cinema

Secondo capitolo della saga dedicata al celebre maghetto Harry Potter. Insieme ai suoi amici, farà ritorna a scuola, dove condurrà delle indagini sulla misteriosa Camera dei segreti, seguendo le orme dello sconosciuto Tom Riddle.

Film di fantascienza da vedere stasera in TV

Oblivion, ore 21:15 su Premium Cinema +24

Tom Cruise è il protagonista di un film d’azione ambientato in un futuro post-apocalittico. Un ufficiale riceve ordini per riuscire a contrastare una spietata razza aliena, nella speranza di ricreare una casa per il genere umano. Non ha idea di cosa si celi dietro l’apparenza della sua quotidianità.

