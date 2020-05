Film stasera in TV da non perdere oggi, lunedì 11 maggio

La guida ai film che andranno in onda stasera, lunedì 11 maggio, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera, in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film comici da vedere stasera in TV

Figli, ore 21:15 su Sky Cinema Uno e alle 21:45 su Sky IoRestoACasa 1

Film con Valerio Mastandrea e Paola Cortellesi, tratto da un monologo di Mattia Torre. Una pellicola tra il dramma e la commedia, incentrato sulla lotta quotidiana di una coppia alle prese con la crescita dei loro figli.

Casper, ore 21:00 su Sky Cinema Family

Christina Ricci e Bill Pullman interpretano padre e figlia, chiamati a fronteggiare i fantasmi presenti in un castello nel quale si sono trasferiti. Tra loro c’è anche il piccolo e innocente Casper.

Sposami, stupido!, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Tarek Boudali dirige e interpreta una commedia degli equivoci. Al fine di ottenere la cittadinanza francese, uno studente marocchino chiede al proprio migliore amico di sposarlo, fingendosi gay.

Uno di famiglia, ore 21:14 su Premium Cinema

Commedia esilarante con protagonista il 40enne Luca, preso sotto l’ala di una potente famiglia, che tiene in mano le sorti della capitale.

Brivido biondo, ore 21:15 su Premium Comedy

Jack Ryan (Owen Wilson) vive per il surf, fino a quando nella sua vita non mette piede una bionda mozzafiato, con un piano preciso per farlo diventare miliardario.

Film drammatici da vedere stasera in TV

Romeo + Giulietta, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Adattamento cinematografico del dramma di Shakespeare. Pellicola diretta da Baz Luhrmann, con protagonisti Leonardo DiCaprio e Claire Danes. Un classico arricchito da elementi moderni.

Being Flynn, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Robert De Niro e Paul Dano in un film sul rapporto padre-figlio. Nick è impiegato in un ricovero per senzatetto, dove trova suo padre, poeta vagabondo. È l’uomo che lo abbandonò quando era appena un bambino.

Delitto tra le dune, ore 21:15 su Premium Emotion

Elise non ha ricordi della notte in cui fuggì con la sorella Laura. Era soltanto una bambina e il giorno dopo venne ritrovata sola e sotto shock.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Agente 007, licenzia di uccidere, ore 21:15 su Sky Cinema Collection

Il primo storico film della saga spionistica con Sean Connery e Ursula Andress, celebre bond girl. Connery interpreta l’agente 007 James Bond, chiamato a fronteggiare il folle Dottor No, che intende modificare la rotta dei missili americani.

Attacco al potere 2, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Secondo capitolo della saga action con Gerard Butler e Morgan Freeman. Un gruppo di terroristi decide di pianificare una strage in occasione del funerale del Primo Ministro inglese, che raccoglie i potenti del mondo.

Hunter’s prayer – In fuga, ore 21:14 su Premium Energy

Lucas è un killer solitario, chiamato a uccidere la giovane Ella. Dinanzi a lei però non riesce a toglierle la vita. I due si alleano dunque per riuscire a sfuggire a chi tenta di ucciderli.

Film horror da vedere stasera in TV

Noi, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Film del regista di “Scappa – Get Out”, con protagonista Lupita Nyong’o. Un horror incentrato sul tema del doppio. Una famiglia torna nel luogo dove la protagonista ha trascorso le proprie vacanze da bambina. Lei però si porta dietro una profonda cicatrice e teme cosa possa accadere in quel posto.

Film romantici da vedere stasera in TV

Ubriaco d’amore, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Premio per la miglior regia a Paul T. Anderson, che dirige Adam Sandler ed Emily Watson in una commedia romantica. Un timido ragazzo conosce l’amore dopo l’incontro con una ragazza alquanto stravagante.

Film thriller da vedere stasera in TV

The Jackal, ore 21:15 su Sky IoRestoACasa 2

Thriller ispirato al romanzo di Frederick Forsyth, con protagonisti Bruce Willis, Richard Gere e Sidney Poitier. La mafia russa decide di uccidere un’importante figura politica americana, assoldando un killer professionista.

Film d’avventura da vedere stasera in TV

Godzilla, ore 21:15 su Premium Cinema +24

Film che mostra l’epica rinascita di Godzilla. Una spettacolare avventura che vede la creatura leggendaria ad alcune malvagie creature.

