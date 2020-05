Richard Gere, pubblicate le foto del matrimonio con Alejandra Silva

Tre scatti inediti e romantici, poche ore fa Alejandra Silva ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram che ha subito fatto il pieno di like. Vediamo insieme le foto del matrimonio di uno dei volti più celebri e amati del mondo dorato di Hollywood.

Richard Gere e Alejandra Silva: le foto del matrimonio

È l’aprile del 2018 quando Richard Gere e Alejandra Silva coronano il loro sogno giurandosi amore eterno. La coppia convola all’altare nella tenuta dell’attore americano a Pound Ridge, New York. Nel febbraio del 2019 Alejandra Silva e Richard Gere danno il benvenuto al loro primogenito.

A poco più di due anni dal grande giorno, l’imprenditrice spagnola ha voluto celebrare l’anniversario condividendo alcuni scatti inediti del matrimonio sul suo profilo Instagram che conta più di 50.000 follower.

Le immagini ritraggono la coppia in dolcissimi momenti di gioia e spensieratezza, questa le parole romantiche scritte da Alejandra Silva nella didascalia: “Oggi è il giorno in cui ho spostato l’uomo più straordinario che abbia mai incontrato, so che può sembrar banale ma è proprio così!! Arriva dal mio cuore, sono così orgogliosa di stare con te, di condividere questa vita con te, di essere la madre di nostro figlio, di essere tua amica, di essere tua moglie! Mi rendi davvero tanto felice! Tu sei l’amore della mia vita!”.