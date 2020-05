Per far fronte al prolungamento della situazione per l’emergenza Covid-19, prosegue a maggio l’iniziativa Sky di offrire due canali cinema per tutti gli abbonati satellite, fibra e digitale terrestre, senza costi aggiuntivi.

di Paolo Nizza

Proseguono le iniziative di Sky Cinema per l'emergenza Covid-19 (AGGIORNAMENTI - SPECIALE - LA MAPPA)

I 2 canali Sky Cinema #IoRestoACasa proseguono sino a fine Maggio Per il mese di maggio saranno infatti ancora disponibili Sky Cinema #IoRestoACasa 1 e Sky Cinema #IoRestoACasa 2 che propongono una programmazione dedicata e differenziata per canale con prime visioni, film che hanno recentemente esordito su Sky Cinema e grandi classici del passato.

Per entrambi i canali, il prime-time è alle 21.15, preceduto alle 21.00 dalla produzione Sky 100x100 Cinema.

Un’ampia selezione dei contenuti programmati dai due canali è fruibile anche on demand all’interno della sezione #IoRestoACasa.

Sky Cinema #IoRestoACasa 1

Il canale Sky Cinema #IoRestoACasa 1 (numero 310 di Sky, numero 471 sul digitale terrestre), è dedicato all’intrattenimento per tutta la famiglia con prime visioni, i film più recenti e i grandi classici del passato.

In maggio potremmo vedere in prima tv Appena un minuto, la travolgente commedia di Francesco Mandelli con Max Giusti, Massimo Wertmuller e Loretta Goggi e Figli, la toccante pellicola la cui sceneggiatura è stata tratta dallo straordinario monologo di Mattia Torre. Protagonisti del lungometraggio, diretto da Giuseppe Bonito, Paola Cortellesi, Stefano Fresi e Valerio Mastandrea che aveva già recitato il monologo in una epocale puntata di EPCC.

In questo momento difficile per l'Italia e per il mondo, a volte si sente la necessità di una risata. Perché come diceva il grande Poeta Pablo Neruda:”Ridere è il linguaggio dell’anima”. Spazio quindi alle commedie italiane e straniere. Da 10 Giorni senza Mamma, a La truffa dei Logan, da L'agenzia dei bugiardi a Tu, io e Dupré. Per chi invece ha voglia di romanticismo ci son L'amore non va mai in vacanza, Nessuno come noi, Lezioni di cioccolato. Infine due classici per tutta la famiglia: Dragonheart e Beethoven

Sky Cinema #IoRestoACasa 2

Sky Cinema #IoRestoACasa 2 (numero 310 di Sky, numero 471 sul digitale terrestre) , è il canale dell’adrenalina e delle emozioni forti, con i film più recenti, ma anche intramontabili cult. Nel mese di maggio potremmo vedere, in prima tv, Parasite, il capolavoro di Bong Joon ho, vincitore di quattro premi Oscar (Tra cui quello come miglior film) e Gli Uomini d'Oro, noir mozzafiato tratto da una storia vera e interpretato da Fabio De Luigi, Edoardo Leo e Giampaolo Morelli. Gli amanti del cinema di avventura potranno rifarsi gli occhi con la prima trilogia di Jurassic Park e con la saga dello Squalo. Last but not Least sul canlale dedicato alle emozioni forti non potevano mancare un cult del brivido come Psycho di Alfred Hitchcock e action vertiginosi come Attacco al Potere 3, mentre per chi ama il cinema d’autore Sky Cinema #IoRestoACasa 2 in maggio propone La paranza dei Bambini, tratta dal libro di Roberto Saviano e Il pianista diretto da Roman Polanski e interpretato da Adrien Brody. Un film straordinario vincitore di 3 premi Oscar