Appena un minuto, la trama del film

In sala dal 3 ottobre 2019, Appena un minuto è il nuovo film di Francesco Mandelli. Una commedia dal ricco cast, da Max Giusti a Paolo Calabresi, da Loretta Goggi a Herbert Ballerina, fino alla partecipazione speciale di J-Ax, che interpreta se stesso. Una pellicola che promette 93 minuti di risate, partendo da una semplice domanda: come cambierebbe la nostra vita se potessimo modificarne un preciso minuto?

Appena un minuto, la trama

Per quanto possa sembrare insignificante nell’arco di un’intera vita, anche un solo minuto può fare la differenza. Se si tratta dei giusti 60 secondi, di quelli decisivi per uno di quei bivi che determinano l’andamento della nostra esistenza, poter tornare indietro e riviverli, modificandoli magari, potrebbe fare tutta la differenza del mondo.

Questo è un pensiero che per molto tempo ha ossessionato Claudio, interpretato da Max Giusti. L’idea di poter tornare indietro di tanto in tanto lo affascina e, guardando a quanto fatto nei suoi 50 anni di vita, è cosciente del fatto che molte cose sarebbero andate diversamente. È un agente immobiliare e le cose non vanno affatto bene. È del tutto senza soldi e con alle spalle un matrimonio finito in maniera disastrosa. Lei lo ha infatti lasciato per stare al fianco di quello che viene definito il “Re della Zumba”. Ha due figli ma il rapporto con loro è pessimo. Loro infatti non fanno altro che criticarlo e, sul fronte quotidiano, lo tollerano a malapena.

Una vita grigia, un po’ come quella del suo miglior amico Ascanio, interpretato da Paolo Calabresi. Un vero e proprio traffichino, che conduce le proprie giornate in attesa della grande svolta, quella che finalmente cambierà ogni cosa. Fondamentale però il suo consiglio per Claudio, acquistare il suo primo smartphone. Un colpo di fortuna però vuole che questi si ritrovi tra le mani un telefono differente da qualsiasi altro. Premendo un tasto è infatti possibile tornare indietro di un minuto. Una volta scoperta tale possibilità, si apre dinanzi a lui un mondo nuovo. Il suo smartphone gli consente di mettersi al lavoro sulla propria vita, raddrizzandola pezzo dopo pezzo.

Appena un minuto, il cast

Claudio è interpretato da Max Giusti, comico, conduttore, doppiatore e attore classe 1968. Questa è per lui la sesta pellicola, dopo l’esordio nel 2001 con E adesso sesso di Carlo Vanzina, che lo ha rivoluto tre anni dopo ne Le barzellette. Da più di dieci anni mancava dal grande schermo, con l’ultimo progetto targato 2007, Nero bifamiliare di Federico Zampaglione. Il pubblico dei più giovani ben conosce però la sua voce, considerando come doppi il personaggio di Gru nella saga di Cattivissimo me, apparendo anche in Minions.

Francesco Mandelli lo ha voluto per questo progetto, cruciale per la sua carriera da regista. Il classe 1979 si sta facendo le ossa dietro la macchina da presa, con Appena un minuto che segue Bene ma non benissimo. Anche lui, come Giusti, ha lavorato come doppiatore, da Monsters University del 2013 a Pets 2 del 2019. Archiviata la proficua collaborazione con Fabrizio Biggio, è ormai da tempo pronto a fare il grande salto come regista.