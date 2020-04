Film stasera in TV da non perdere oggi, martedì 28 aprile

La guida ai film che andranno in onda stasera, martedì 28 aprile, in TV su Sky. Azione, biopic e tanto altro

Ecco una panoramica dei film che andranno in onda stasera, in TV sui canali Sky. Tutte le Première e le Library al primo passaggio sono anche disponibili su Sky On Demand e Sky Go.

Film comici da vedere stasera in TV

Classe Z, ore 21:15 su Sky Cinema Uno

Alessandro Preziosi e Andrea Pisani sono i protagonisti di una commedia sul mondo della scuola. Gli studenti di un liceo, ghettizzati dal preside, chiedono aiuto a un professore per riuscire a superare la maturità.

Un weekend da bamboccioni 2, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy

Grande cast, con Adam Sandler, Kevin James, Chris Rock e Salma Hayek, nel sequel dell’apprezzata commedia. Lenny ritrova i propri amici, pronti a combinarne di ogni, dopo aver abbandonato Hollywood per una vita in provincia.

Beethoven, ore 21:15 su Sky IoRestoACasa 1

Commedia con protagonista un irrequieto San Bernardo, che provoca epici disastri all’interno di una famiglia californiana. Dinanzi al pericolo però tutti sono pronti a difenderlo.

Anche se è amore non si vede, ore 21:15 su Premium Cinema +24

Commedia con la coppia Ficarra e Picone. Una serie di equivoci, in un crescendo di gag e incroci sentimentali.

Libera uscita, ore 21:14 su Premium Comedy

Due mogli concedono una settimana di assoluta libertà ai propri mariti, nel corso della quale fare tutto ciò che desiderano. Un vero sogno, almeno in apparenza.

Film thriller da vedere stasera in TV

The Wedding Guest – L’ospite sconosciuto, ore 21:15 su Sky Cinema Due

Dev Patel in un thriller su un sicario pakistano, che rapisce una sposa la notte prima del suo matrimonio. Il motivo alla base della sua missione è però sconcertante.

Radio Silence – Morte in onda, ore 21:00 su Sky Cinema Suspense

Suspense in diretta, in un thriller che vede come protagonista una psicanalista. La donna si ritrova in una terrificante spirale di angoscia, quando un’ascoltatrice si toglie la vita proprio durante il suo show radiofonico.

Film d’azione da vedere stasera in TV

Over the top, ore 21:15 su Sylvester Stallone Mania

Sylvester Stallone in un celebre action degli anni ’80. Interpreta un camionista, ma soprattutto un padre, allontanato dalla vita di suo figlio, che non ha visto crescere. A occuparsi del giovane è stato suo nonno, che ha sempre disprezzato Stallone, date le sue umili origini. La madre è malata e il nonno ne reclama l’affidamento. Padre e figlio avranno però modo di conoscersi meglio.

Apocalypto, ore 21:00 su Sky Cinema Action

Film diretto da Mel Gibson, ambientato nel cuore della civiltà Maya. Un’avventura cruda e tremenda. La corsa contro il tempo di un uomo, il giovane Zampa di Giaguaro, che deve salvarsi la vita e tornare indietro in tempo per salvare quella dei suoi cari.

Rambo – Last Blood, ore 21:15 su Sky IoRestoACasa 2

Quinto capitolo dedicato alla saga con protagonista Sylvester Stallone. L’attore torna a interpretare Rambo, che si è ritirato a vita privata. È ormai sereno ma deve fronteggiare il cartello messicano per un’ultima missione, tentando di salvare la vita di sua nipote.

Film d’animazione da vedere stasera in TV

Gli Incredibili 2, ore 21:00 su Sky Cinema Family

La famiglia de “Gli Incredibili” tornano in scena ma stavolta la città sembra averne davvero abbastanza di loro. Ogni azione coraggiosa condotta comporta distruzioni costanti. Elastigirl viene però richiamata in scena, ma qualcosa non quadra.

Film sulla danza da vedere stasera in TV

Breaking Dance, ore 21:00 su Sky Cinema Romance

Un musical romantico, a ritmo di hip-hop, dal creatore di “Step Up”. Un’aspirante ballerina diventa famosa grazie al web. La sua popolarità però rischia di rovinare i rapporti con i suoi amici.

Film biopic da vedere stasera in TV

Una bracciata per la vittoria, ore 21:00 su Sky Cinema Drama

Geoffrey Rush in un biopic sul campione di nuoto Tony Fingleton. Il film racconta la sua ascesa nell’Olimpo dello sport australiano. Film ambientato negli anni ’60 e narra anche il conflittuale rapporto con suo padre.

Film d’avventura da vedere stasera in TV

Le crociate, ore 21:15 su Premium Cinema

Il giovane fabbro Balian, interpretato da Orlando Bloom, incontra un cavaliere (Liam Neeson). Scopre così che questi è in realtà suo padre. L’uomo è in partenza per le Crociate e il giovane decide di seguirlo.

The Divergent Series: Allegiant, ore 21:15 su Premium Energy

Sequel di “Insurgent”, ambientato in un futuro distopico. Tris e Quattro si ritrovano a fronteggiare un nuovo ordine, sempre più terrificante.

Film drammatico da vedere stasera in TV

Effetto lucifero, ore 21:15 su Premium Emotion

Film tratto da una storia vera. Uno psicologo conduce un esperimento per riuscire a osservare i comportamenti degradati che vengono a crearsi all’interno di un carcere. Sfrutta però dei comuni ragazzi, che ben presto entreranno fin troppo nel personaggio.

